Biden øker ledelsen i Nevada

Nevada Antall valgmenn 6 Resultat basert på 77% opptalte valgdistrikt Biden: 603 807 stemmer Trump: 592 020 stemmer

Biden leder med 49,5 prosent av stemmene i Nevada, mot Trumps 48,5 prosent.

Demokratenes presidentkandidat har 12.000 flere stemmer enn motkandidaten etter siste oppdatering fra valgadministrasjonen i delstaten. Før siste oppdatering ledet Biden med 7647 stemmer.

I Nevada er det seks valgmenn som står på spill.

Torsdag meldte Fox News at presidentens valgkampstab kommer til å gå rettens vei i Nevada, grunnet det de mener er valgjuks. Det er ikke dokumentert valgjuks i Nevada.

Fortsatt venter man på at opptellingen skal bli ferdig i fem amerikanske delstater. Nevada er en av disse.

Fire av statene regnes som avgjørende vippestater. Det er Pennsylvania, Georgia, Nord-Carolina og Nevada.

I tillegg er tallene ikke avgjort i Alaska, men delstaten regnes som en sikker seier for Trump.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 88% opptalte valgdistrikt Biden: 3 113 889 stemmer Trump: 3 228 960 stemmer Fakta om Pennsylvania Vipper fra republikansk mot demokratisk. Svært jevn vippestat. Biden vokste opp i byen Scranton. Høy arbeidsløshet gjorde delstaten avgjørende for Trumps seier i 2016. Resultat 2016 47,5% 48,2% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 421 422 stemmer Trump: 2 435 672 stemmer Fakta om Georgia Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 45,7% 50,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 655 383 stemmer Trump: 2 732 084 stemmer Fakta om Nord-Carolina Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Sterkt preget av uro og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 46,2% 49,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Fakta om Nevada Vipper fra demokratisk mot republikansk. Trump er første republikaner siden 1908 som vant valget uten å vinne Nevada. Las Vegas hardt rammet av krise i turistnæringen. Resultat 2016 47,9% 45,5% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016



President Donald Trump leder i Pennsylvania med 50,3 prosent mot 48,5 prosent til Biden, viser NRKs oversikt. Trump leder også i Nord-Carolina, og i Georgia har han en knapp ledelse på 49,5 prosent mot Bidens 49,2 prosent.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Biden 264 valgmenn. Det er fordi byrået regner Arizona som en seier for Biden. Det samme gjør NRK og Fox News.

Andre amerikanske medier har ikke erklært seier for Biden i Arizona. Årsaken til at mediene rapporter ulikt kan du lese her.