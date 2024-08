Biden og Harris sammen på møte: – Hun blir litt av en president

Egentlig er det ikke et valgkampmøte. Presidenten og visepresidenten er i Maryland for å feire arbeidet for å gi amerikanere billigere medisiner, ifølge Det hvite hus.

– Ingen eldre burde trenge å velge mellom å hente den reseptbelagte medisinen sin, eller å betale husleien, sa Harris da hun startet møtet.

I 2022 gjorde Biden-administrasjonen det mulig for Medicare å forhandle ned prisene på medisiner med de store medisinprodusentene. Harris understreket at lavere prisene vil gi folk billigere medisiner og spare skattebetalerne for store summer.

«Takk Joe. Takk Joe. Takk Joe,» låt det fra publikum i salen.

Dette er første gang Biden og Harris deltar sammen på et arrangement siden Biden trakk seg fra valgracet og Kamala Harris i all hast tok over stafettpinnen.

– Står om liv og død

Møtet på Prince George's Community College i Largo utenfor Washington D.C. har «åpenbare politiske overtoner», skriver The Washington Post.

Det tok ikke lang tid før valget i november ble et tema:

– Hun blir litt av en president, sa Joe Biden da han gikk på talerstolen.

Folk holdt plakater som henviste til senkningen av prisene på reseptbelagte medisiner. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Han påpekte også at amerikanere betaler mer for reseptbelagte medisiner enn noe annet land.

– For mange amerikanere har ikke råd til medisinene de trenger. Det står om liv og død. Så de kutter piller i to og hopper over doser, understreket Biden.

– Reformene våre sparer ikke liv, de sparer også skattebetalerne penger, fortsatte han.

Det var en god tone mellom Biden og Harris på møtet. Foto: Stephanie Scarbrough / AP

Biden kritiserte også Project 2025, en 900 lang sider plan for styring hvis Republikanernes presidentkandidat Donald Trump vinner valget. Trump har imidlertid tatt avstand til planen, som er laget av tankesmia Heritage Foundation.

Biden hevdet at den viste at muligheten for å forhandle ned medisinpriser ville forsvinne. Selve planen skisserer ut en omfattende endring av Medicare-programmet.

Senere torsdag har også Trump kalt inn til pressekonferanse. Den finner sted senere på kvelden på golfklubben hans i New Jersey.

Pressmøtet skjer etter at Trump flere ganger har anklaget Kamala Harris for å ikke stille til intervju og ikke svare på spørsmål fra journalister.

Forhandlet ned prisene på medisiner

Bidens og Harris' opptreden i Maryland markerer slutten på forhandlinger med medisinprodusenter om lavere priser på ti medisintyper.

Forhandlingene ble gjort mulig som følge av Bidens «Inflation Reduction Act» (IRA), innført i 2022.

– For to år siden ga vi Medicare mulighet til å forhandle om lavere priser på reseptbelagte medisiner, understreket Harris på møtet torsdag.

Hun påpekte at Medicare representerer 65 millioner amerikanere. Dermed har de makt til å forhandle ned medisinpriser.

Prisene senkes på totalt ti medisiner. Inkludert medisin mot hjertesykdommer, kreft, diabetes, blodpropp og mer, står det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Biden understreket at Medicare kan fortsette å forhandle om lavere priser på flere medisiner i årene som kommer.

