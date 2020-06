Biden når en milepæl Hillary Clinton aldri klarte

Målinger fra CNN, NPR/PBS og Monmouth University gir Joe Biden en oppslutning på henholdsvis 51 prosent, 50 prosent og 52 prosent, skriver CNN.

Også to andre målinger, fra NBC/WSJ og Ipsos/Reuters gir Biden en klar ledelse på Trump, selv om han ikke får over 50 prosent på de to målingene.

Selv om han først skal pekes ut på Demokratenes landsmøte i Milwaukee 17.–20. august, tyder alt på Joe Biden blir partiets kandidat i presidentvalget 3. november.

Nådde aldri 50 prosent

50-prosentsgrensen er ifølge CNN viktig fordi den gjør det vanskeligere for president Trump å vinne høstens valg.

Ved valget for fire år siden hadde Hillary Clinton i juni en gjennomsnittlig oppslutning på 42 prosent. Hun nådde heller ikke på noe senere tidspunkt i valgkampen over 50 prosent.

Selv om Clinton i 2016 ledet på meningsmålingene, trengte ikke Trump å overbevise Clinton-tilhengere til å stemme på ham. Det holdt at han overbeviste de som ikke hadde bestemt seg.

Når Biden nå ligger på 50 prosent eller over, blir veien til seier lenger for Trump. Nå må han ikke bare overbevise tvilere, men også velgere som allerede har bestemt seg for Biden.

Leder i vippestater

For fire år siden ble Donald Trump valgt til president, til tross for at Hillary Clinton fikk over to prosentpoeng flere stemmer.

Det amerikanske valgsystemet gjorde at Trump likevel kunne vinne ved å få flest stemmer i viktige vippestater. Særlig var det knappe flertall i delstatene Michigan, Pennsylvania og Wisconsin som sikret ham seieren.

Nå viser målinger som er gjort i de enkelte delstatene et klart flertall for Biden i de viktige vippestatene, skriver CNN.

Første republikaner mot Trump

– Omtrent overalt vil du finne en slags forakt for amerikansk utenrikspolitikk som ikke er i våre interesser, sier Colin Powell om Trumps utenrikspolitikk. Foto: JIM WATSON / AFP

Søndag gikk tidligere utenriksminister Colin Powell ut og sa at han vil stemme på Joe Biden ved presidentvalget.

– Vi har en grunnlov. Vi er nødt til å følge den grunnloven. Og presidenten har beveget seg bort fra den, sa Powell i et intervju med CNN søndag.

Powell er den første fremstående republikaneren som sier at han ikke vil stemme på Trump.

– Han lyver om ting, og han slipper unna med det fordi folk ikke vil holde ham ansvarlig, sa Powell om Trump.

Bush og Romney

Trump må også klare seg uten stemmen til George W. Bush, som var president fra 2001 til 2009, i november.

Tidligere president Bush og hans kone Laura stemte verken på Trump eller Demokratenes kandidat Hillary Clinton ved valget i 2016.

Utah-senator Mitt Romney vil heller ikke stemme på den sittende presidenten.

Romney var republikanernes presidentkandidat i 2012 og trakk seg etter hvert fra nominasjonskampen i partiet før forrige valg.