«La buena vida – por Trump. La economia – por Trump. Latinos por Trump.»

En glad kvinnestemme synger til salsarytmer om det gode liv under president Donald Trump. Radioreklamen retter seg mot det cubanske og venezuelanske miljøet her, der støtten til Trump er størst.

Få minutter senere kommer en spansk radioreklame for Joe Biden. Denne med puertoricansk aksent.

«Over 200.000 amerikanere er døde under Donald Trump. Joe Biden vil ta vare på familien din,» lover en dyp mannsstemme.

Få dager før presidentvalget er alles øyne rettet mot Florida. Solstaten som har stemt på vinneren i hvert presidentvalg siden 1996. Det er den største og viktigste vippestaten, med 21 millioner innbyggere. Og det er en av USAs delstater med flest latinamerikanere. Over 25 prosent av innbyggerne her har latinamerikansk bakgrunn. Stadig færre av dem er overbevist om at Joe Biden er mannen som bør styre USA.

Det er særlig blant mannlige latinamerikanere støtten til Biden faller. Ikke bare i Florida, men i hele landet.

Frykter sosialisme i USA

Antonio Lopez er en av dem som støtter president Trump. Han har stilt seg opp på et tungt trafikkert gatehjørne og veiver med et gigantisk Trump-flagg.

– Trump har vært hard mot Cuba. Han er hard mot sosialismen, og det er helt nødvendig, sier Lopez til NRK.

Han er født i USA, men har foreldre fra Venezuela. De fleste analytikere beskriver Demokratenes Joe Biden som selve prototypen på en moderat politiker. Antonio Lopez kaller Biden for ekstrem-venstre, og frykter han vil vise sitt sosialistiske ansikt straks han får makt.

– De vil innføre sosialisme, eller kanskje kommunisme, i USA. Det må vi forhindre, vi har sett hvor galt det gikk i Venezuela. sier Lopez.

Dette har vært en del av Donald Trumps valgkampstrategi: Å framstille Biden og visepresident Kamala Harris for kandidater for det ekstreme venstre. Blant folk som har flyktet fra Cuba og Venezuela er mange lydhøre.

Valdemar Brudman (46) og Roberto Vilani (63) kommer begge fra Venezuela. De sier det har vært gode økonomiske tider med Trump. Vilani stemte ikke for fire år siden. I år skal han stemme på Donald Trump. Han mener demokratene er for sosialistiske.

– Det sosialistiske budskapet deres kommer til å gjøre landet til en bananrepublikk! sier han.

FRYKTER SOSIALISMEN: De to eksilkubanerne Valdemar Brudman (46) og Roberto Vilani (63) stemmer begge på Donald Trump Foto: Rafael Mathus Ruiz

Veien til Det hvite hus krysser Florida

Ifølge en måling fra Siena College sier 39 prosent av latinamerikanske menn at de vil stemme på Trump. Det er mer enn for fire år siden. Latinamerikanske menn er dermed den eneste velgergruppa som har økt sin støtte til presidenten, sier Stephanie Valencia, president i Equis Research til The New York Times.

Blant latinamerikanske kvinner har Biden et forsprang på hele 34 prosent på president Trump. Som velgergruppe, stemmer et klart flertall av latinamerikanerne på demokratene.

Biden leder fortsatt på gjennomsnittet av meningsmålinger i Florida, men forspranget krymper.

Florida Ant. valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 48,8%

48,8% Trump 46,5% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016

Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister

Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8%

49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Torsdag besøkte både demokratenes Joe Biden og president Donald Trump byen Tampa vest i Florida.

INNSPURT: Demokratenes Joe Biden kaller valget en kamp om nasjonens sjel. Torsdag var han i Florida. Foto: Brian Snyder / Reuters

Røft regnet kan en dele Florida inn i tre deler:

Et demokratisk og urbant sør, med Miami som hovedsete. Her har demokratene overtaket.

Et republikansk nord, der mange hvite pensjonister holder til.

Og en motorvei, I–4, som strekker seg over midtre del av delstaten: fra Tampa i vest, innom Disneyworld og Orlando, og til Dayton Beach i øst, kjent for motorsportens Nascars hovedkvarter.

Veien kalles også «veien til Det hvite hus.» Kandidaten som får flertall her, kan vinne Florida. Kandidaten som vinner Florida, kan vinne Det hvite hus.

Også langs 1–4 holder det mange latinamerikanske velgere til. Men her er flertallet fra Puerto Rico. Og de har en sterk demokratisk tradisjon.

– Latinamerikanere er ikke én velgergruppe. De er veldig forskjellige, venezuelanerne, cubanerne, mexicanerne og puertoricanerne. Vi bruker ulike aksenter avhengig av hvem av dem vi snakker til, sier Kevin Muños til NRK. Han er ansvarlig for Bidens valgkamp rettet mot det latinamerikanske gruppene her i Florida.

Slåss for Biden

Samantha Barrios (42) lover å gjøre alt hun kan for at det blir Joe Biden som vinner. Hun leder gruppa «Venezolanos por Biden». Der noen venezuelanere frykter Bidens sosialisme, frykter Barrios Trumps autoritære styremåte. Hun mener hun kjenner den igjen fra lederne i landet hun selv flyttet fra.

PERSONLIG: For Samantha Barrios er kampen for Biden personlig. Hun frykter et mer autoritært USA, lik det Venezuela hun flyttet fra, hvis Trump blir gjenvalgt. Foto: Heidi Taksdal Skjeseth

– Jeg vil ikke gå gjennom dette igjen. Vi må velge Joe Biden for å forsvare det amerikanske demokratiet mot Trump, sier hun bekymret.

Bidens forsprang blant latinoer i Florida har krympet til 5 prosentpoeng, 48 mot 43, ifølge en måling utførte for Telemundo. For fire år siden fikk demokraten Clinton 62 prosent av latinamerikanske stemmer i Florida. Hun tapte likevel delstaten.

Samantha Barrios gjør alt hun kan for å samle latinamerikanske velgere bak Joe Biden. Hun har ringt til rundt 10.000 potensielle velgere, sier hun.

– Vi hjelper folk å registrere seg, og å skjønne systemet. En etter en, skal vi vinne, sier Barrios.

De nasjonale målingene gir fortsatt Biden en klar ledelse.

Gjennomsnitt meningsmålinger 4,7 % Kilde: fivethirtyeight