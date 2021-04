Biden mener bevisene er overveldende og ber om korrekt dom i Floyd-saken

Mandag kveld, amerikansk tid, fortalte familien til George Floyd at presidenten hadde ringt dem.

– Han vet hvordan det er å miste et familiemedlem. Han ville at vi skulle vite at han ber for oss og at han håper alt vil bli ok, fortalte Philonise Floyd til TV-stasjonen NBC.

Ber om en korrekt dom

Nå har presidenten også uttalt seg om hva han mener dommen bør bli.

– Det er overveldende etter mitt syn, sier Biden om bevisene i saken.

Den amerikanske presidenten uttaler seg om dette mens juryen sitter og diskuterer. Dom i saken er ventet tidligst tirsdag kveld norsk tid.

– Jeg ber om at dommen blir korrekt, sier Biden, og understreker at han kun uttaler seg om dette offentlig ettersom juryen nå har trukket seg tilbake, og dermed ikke skal kunne få med seg hva han sier.

Tre tiltaler

Det er reist tre ulike tiltaler mot Chauvin. Den mest alvorlige er forsettlig drap og den mildeste uaktsomt drap.

Skal Chauvin bli kjent skyldig må juryen komme fram til at hans handlinger var en vesentlig årsak til at Floyd døde, og at maktbruken var overdreven.

De tre ulike drapstiltalene har en strafferamme på henholdsvis 40, 25 og 10 års fengsel.

Forskjellen i tiltalene ligger i hvilken intensjon Chauvin hadde når det gjaldt å skade Floyd alvorlig, og i hvilken grad han var klar over at handlingen kunne føre til at Floyd døde.

Frykt for uro

Rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin har preget nyhetsbildet i USA og opprørt befolkningen. Blir han frikjent, frykter mange at Minneapolis og resten av USA kan eksplodere i vold. Både byen og landet venter nå spent på utfallet i saken.

Foto: Pool / Reuters

I sin sluttprosedyre sa aktor at selv et barn ville forstå at det som skjedde med Floyd var galt. Forsvarerne mener derimot at Chauvin handlet i tråd med den opplæringen han var gitt. De sier man ikke kan utelukke at Floyd døde av en hjertelidelse og stoffbruk.

Det er bygget opp store sikkerhetstiltak rundt offentlige bygninger i Minneapolis, nasjonalgarden er i byen og det er innkalt politifolk fra andre delstater.

Floyd døde etter at Chauvin hadde satt kneet sitt mot hans hals og nakke i over ni minutter. Det førte til voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner.

«Jeg får ikke puste», som Floyd ropte flere ganger, ble et slagord for hele bevegelsen.