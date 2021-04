I onsdagens tale, som blir hans første som president i Kongressen, og som finner sted idet han har vært president i 100 dager, vil han igjen hylle det han kaller en enestående suksess i kampen mot koronaviruset.

Han nådde målet om 200 millioner vaksinasjoner innen 100 dager og forvandlet dermed USA fra en koronakatastrofe til en leder i den globale kampen mot viruset.

Med solid oppslutning på meningsmålingene og et demokratisk flertall i Kongressen bak seg føler Biden at han har medvind for å påta seg nye store utfordringer for å endre USA.

Støtte til familier

I sentrum for hans innenlandske agenda framover er en ny plan på 1.800 milliarder dollar. Den såkalte Planen for amerikanske familier, skal delvis finansieres ved å reversere Trumps skattelettelser for de rike og heve høyeste inntektsskatt opp til 39,6 prosent igjen.

– Presidenten vil legge fram et sett med tiltak for å sikre at de rikeste amerikanerne betaler skatten de skylder, og samtidig sikre at ingen som tjener under 400.000 dollar (3,3 millioner kroner) skal betale mer skatt, sier en tjenestemann i Det hvite hus.

Planen, som må vedtas av Kongressen, vil pøse penger inn i barneskolen, barnehager, høyere utdanning og andre byggesteiner i det Biden-administrasjonen kaller gjenreisningen av middelklassen.

Blant konkrete tiltak er barnehager for alle, to års gratis studier på lokale høyskoler (community colleges) og barnetrygd på minst 250 dollar.

Denne planen følger etter Bidens stimuleringsplan på 1.900 milliarder dollar som allerede er satt ut i livet, og en plan for infrastruktur og jobber til 2.000 milliarder dollar som for tiden debatteres i Kongressen.

Ønskeliste

I talen kommer Biden også til å liste opp andre punkter på en lang demokratisk ønskeliste, blant annet politireform, innvandringsreform og våpenkontroll.

Dette er noen av de politisk mest sensitive temaene i amerikansk politikk. Men temaer der Biden insisterer på at han kan levere. Som han sier, han liker å gå helt ut i stor stil.

Torsdag, som er hans dag nummer 100 i Det hvite hus, innleder Biden det hans talskvinne Jen Psaki kaller en «Få Amerika tilbake på sporet»-turne, med besøk blant annet i Georgia og Philadelphia.

Omstendighetene rundt Bidens første tale til Kongressen som president er preget av krisetiden da han ble valgt i november etter fire kaotiske år under Trump.

Skjerpet sikkerhet

Sikkerheten i Kongressen under onsdagens tale er på topp etter opptøyene 6. januar da tusener av Trump-tilhengere angrep Kongressen for å avbryte den formelle opptellingen etter valget.

I forkant av talen skal Biden møte ansatte som ble fanget inne i bygningen under den skremmende beleiringen.

I stedet for å tale til et kammer som er stappfullt av 1.600 politikere og deres gjester, blir han på grunn av koronarestriksjonene møtt av et langt mer begrenset publikum på rundt 200 personer.

Bare 40 kongressrepresentanter og 30 senatorer fra hvert parti blir invitert, og i stedet for hele høyesterett på ni dommere, er bare høyesterettsjustitiarius John Roberts til stede. Fra kabinettet kommer bare utenriksministeren og forsvarsministeren.

Optimistisk tone

I løpet av sine første 100 dager har Biden sørget for at en gammeldags optimistisk tone hersker i Washington, i stedet for den bitre og konfronterende tonen som kom med Trump.

Men det betyr ikke at han har lokket sine motstandere over på sin side. Hans visjon om en mer aktiv stat og høyere skatt for de rike får ingen applaus fra den republikanske siden av salen.

– President Biden framsto som en moderat demokrat, men jeg kan ikke tenke på noe han har gjort hittil som man kunne kalle moderat, sa den republikanske senatoren Mitch McConnell tirsdag.