Biden kaller Trump og hans støttespillere for ekstremister som truer demokratiet

– Donald Trump og Maga-republikanerne representerer ekstremisme som truer selve grunnlaget for vår republikk, sa Joe Biden.

Maga er forkortelse for Donald Trumps slagord: Make America Great Again.

– Maga-krefter er fast bestemt på å ta dette landet bakover. Tilbake til er Amerika hvor det ikke er noen rett til å velge, ingen rett til privatliv, ingen rett til prevensjon, ingen rett til å gifte deg med den du elsker.

Høyesteretts innstramning i abortrettigheter er ikke særlig populær blant folk flest.

Demonstrasjon for kvinners rett til abort i Los Angeles i California 13. mai 2022. Foto: DAVID MCNEW / AFP

Biden oppfordret folk til å bruke stemmeretten sin i høstens mellomvalg til kongressen. Han uttrykte dyp bekymring for hva slags politikere Maga-republikanerne forsøker å få valgt.

– De fremmer autoritære ledere og de fremmer politisk vold. De er en trussel mot personlige rettigheter, rettferdighet, lov og orden – mot selve sjelen i dette landet, sa Biden.

Demokratene mer populære

Mellomvalget er i november. Demokratene og Republikanerne kjemper om kontrollen i både Representantene hus og Senatet.

Det er ofte slik at presidentens parti taper i mellomvalg og dermed sliter med å få gjennomført politikken sin. President Biden har heller ikke vært særlig populær, men det ser likevel ikke så mørkt ut for Demokratene nå.

I en fersk måling i Wall Street Journal sier 47 prosent at de ville stemt på Demokratene hvis valget var nå, mens 44 prosent svarer Republikanerne.

President Joe Biden sammen med sin kone Jill utenfor Independence Hall i Philadelphia på vei bort til podiet for å tale. Foto: Evan Vucci / AP

Valgkamp i Philadelphia

Det er ikke tilfeldig at Joe Biden valgte å holde talen sin i Philadelphia. Han gjorde det på historisk grunn, utenfor Independence Hall der den amerikanske uavhengighetserklæringen og grunnloven ble undertegnet for mer enn 200 år siden.

Staten Pennsylvania, hvor Philadelphia ligger, er også en vippestat. Det betyr at det begge partiet har et håp å vinne i staten i mellomvalget. Donald Trump skal også tale der på lørdag.

USAs tidligere president Donald Trump holder tale på et møte for sine støttespillere i Washington 26. juli. Foto: Andrew Harnik / AP

Så spørs det hvor mye folk bryr seg om at Trump er under etterforskning for flere forhold, og at FBI nylig fant store mengder hemmeligstemplede dokumenter som han ulovlig hadde tatt med seg til boligen sin i Florida, Mar-a-lago.