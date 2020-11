Biden i tale i natt: Vil ikke erklære seier ennå

Biden gjentok i en tale til det amerikanske folk, sent fredag kveld lokal tid, at Demokratene kommer til å vinne valget.

– Vi har ingen endelig seierserklæring å komme med enda, men tallene viser tydelig at vi kommer til å vinne dette racet, sa Biden.

Han understreket på nytt at alle stemmer skal telles, og at han ikke vil la noen stoppe opptellingen av stemmer.

Det er greit at folk har sterke meninger, men poenget med politikk er ikke å drive krigføring, sa Biden.

– Vi må legge sinnet og demoniseringen bak oss, sa Biden. Han sa videre at han vil jobbe like hardt for dem stemte mot ham som for dem som stemte for ham.

Biden sa også at han allerede har holdt møter med eksperter for å se på hvordan han kan møte de to krisene USA står overfor, koronapandemien og de økonomiske problemene den har medført.

NRKs korrespondent Anders Magnus om Joe Bidens tale.

Trump advarte Biden

Noen timer før Bidens tale gikk hans motkandidat Donald Trump ut og advarte Biden mot å erklære valgseier.

– Joe Biden burde ikke urettmessig gjøre krav på presidentkontoret. Jeg kunne også ha gjort det. Rettslige prosesser er bare i begynnelsen, skriver Trump på Twitter.

Trump mener at han selv har vunnet valget. Han hevder at han er vinneren hvis man teller såkalt «lovlige» stemmer.

Trump har ikke lagt fram dokumentasjon på sine påstander, som har vekket sterke reaksjoner, også blant flere Republikanere.

Mangler seks valgmenn

Med 264 valgmannstemmer «i lomma» er Joe Biden 6 stemmer unna de 270 som trengs for å bli USAs neste president.

Slik det ligger an natt til lørdag er det tre delstater som hver og en kan gi Biden seieren:

Georgia med sine 16 valgmenn.

Nevada med sine 6 valgmenn.

Pennsylvania med sine 20 valgmenn.

Enkelte medier har allerede erklært Biden som vinner av presidentvalget, men ingen av de store amerikanske mediene har gjort det. Heller ikke nyhetsbyrået AP som NRK får sine tall fra har slått fast at Biden kommer til å vinne.

