Biden i sjelden TV-tale: Sammenligner Hamas med Putin

– Hamas og Putin representerer ulike trusler, men har til felles at de ønsker å utslette en nabo som er et demokrati.

Det sa Biden i en sjelden TV-tale fra det ovale kontor natt til fredag norsk tid.

Han sa videre at man ikke kan la terrorister som Hamas og tyranner som Putin vinne.

Han frykter at konflikt og kaos sprer seg både i Midtøsten og resten av verden dersom Putin og Hamas ikke stoppes.

Ber Kongressen om penger

Biden kunngjorde at han vil be Kongressen om å støtte en hjelpepakke til blant andre Israel og Ukraina på 100 milliarder dollar.

Nyhetsbyrået Reuters siterer en anonym kilde som sier at 60 milliarder dollar vil gå til Ukraina, mens 14 milliarder dollar skal gå til Israel.

Resten skal brukes på Taiwan og for å styrke USAs sørlige grense mot Mexico.

USAs president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga hverandre en klem da de møttes på flyplassen i Tel Aviv denne uka.

Biden mener at støtten til Israel og Ukraina vil gi avkastning i form av styrket amerikansk sikkerhet i generasjoner.

– Det vil hjelpe oss med å hindre at amerikanske soldater blir skadet unna skadet, og hjelpe oss med å bygge en verden som er tryggere, fredeligere og bedre for våre barn og barnebarn, sa Biden.

Flere republikanske politikere er kritiske til å fortsette støtten til Ukraina. De mener det ikke er USAs krig. Mens flere på venstresiden i Bidens eget parti mener USA gjør for lite for palestinerne, og for lite for å kreve våpenhvile.

Joe Biden på besøk i Kyiv hos Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i februar i år.

Besøkte Israel

Presidenten som selv er født under andre verdenskrig, med stor tro på USAs rolle i verden, har det siste året besøkt begge steder i krigstid.

Ukraina i februar og Israel tidligere denne uka. Han argumenterer for viktigheten av at Israel og Ukraina vinne krigene de er en del av, og håper å få bred støtte i folket til å styrke begge landene, langt unna USA.

I talen forsøker presidenten å fortelle krigstrøtte amerikanere hvorfor de skal bry seg.

– Det er ikke verdt å risikere alt det ved å svikte Ukraina og snu ryggen til Israel. Derfor skal jeg i morgen sende Kongressen en forespørsel om å finansiere USAs sikkerhetsbehov – og støtte våre viktige partnere inkludert Israel og Ukraina, sa Biden.

Jim Jordan, republikanerne sin kandidat til ledervervet i Representantenes hus

Kongressen handlingslammet

Republikanerne har etter 16 dager ennå ikke klart å finne en ny leder i Representantens hus.

En liten gruppe høyreradikale og konservative sparket sin egen leder og får ikke nok støtte til å få sin kandidat valgt.

En ny avstemming, runde tre, for å få valgt Jim Jordan, er varslet fredag ettermiddag norsk tid.

Det er begrenset hva Representantens hus kan gjøre under en fungerende leder.

Dessuten er det stor politisk uenighet om hjelpepakkene skal kobles sammen.