Biden holder talen om nasjonens tilstand

Nylig tok Republikanerne kontrollen i Representantenes hus, som er ett av to kamre i Kongressen.

I sin tale om nasjonens tilstand natt til onsdag norsk tid tok presidenten til orde for mer samarbeid for å bygge opp igjen økonomien.

– Folket sendte oss en klar melding. Å kjempe for kampens skyld, makten for maktens skyld, konflikten for konfliktens skyld, bringer oss ingen vei, sa Biden.

– Og det har alltid vært min visjon for landet: Å gjenopprette nasjonens sjel, å gjenoppbygge ryggraden i Amerika – middelklassen – for å forene landet.

Han snakket også om viktigheten av å styrke økonomien til amerikanske husholdninger, i en tid med skyhøy inflasjon og stigende renter.

– Vi må gjøre mer. Men inflasjonen faller og folk får mer penger i lønningsposen, sa presidenten.

Biden tok seg god tid til hilsing og klemming på vei til talerstolen. Foto: Patrick Semansky / AP

Skrøt av egen politikk

Han tok seg også tid til å skryte av politikken han har ført.

– Vi har skapt 12 millioner arbeidsplasser på to år. Det er mer enn noen president har skapt på 4 år, sa Biden.

Noe av årsaken til det kraftige veksten i nye jobber henger sammen med koronapandemien da svært mange amerikanere mistet jobbene.

Presidenten skrøt også av infrastrukturpakken han fikk vedtatt før republikanerne overtok flertallet i Representantenes hus.

– USA er nummer 13 i verden når det gjelder infrastruktur, ropte Biden.

Det er Bidens andre tale til nasjonen så langt i sin presidentperiode. I USA kalles den for «the state of the union»-talen.

Kongressrepresentanter på vei inn for å høre president Joe Bidens tale om nasjonens tilstand. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Frir til venstresiden

Det var på forhånd ventet at presidenten ville forsøke å fri til venstresiden i det demokratiske partiet. Den radikale venstrefløyen i partiet ble omtrent dobbelt så stor etter mellomvalget i november.

Det også knyttet spenning til om Biden vil bruke talen til å kunngjøre at han stiller som presidentkandidat i 2024-valget.

I en fersk meningsmåling uført for Washington Post og ABC News, sier 58 prosent av de spurte demokratene at de ønsker seg en annen presidentkandidat enn Biden til neste år.

Det sier de til tross for at 78 prosent av demokratene i den samme undersøkelsen mener presidenten gjør en god jobb.

Et ganske stort flertall av demokratene ønsker altså å bytte ut Joe Biden ved valget i 2024.

Likevel er det ventet at USAs president snart vil annonsere offisielt at han ønsker gjenvalg.

Rockestjerne på gjestelista

Talen om rikets tilstand er et direktesendt stykke politisk teater hvert eneste år. Og kanskje mer enn noen gang i år.

Alle politikerne i Representantenes hus og Senatet flokker seg sammen i kongressalen, i tillegg til høyesterettsdommere, regjeringsmedlemmer og inviterte gjester.

På gjestelista i år står blant annet rockestjerne Bono. Afghanistans tidligere ambassadør til USA, Roya Rahmani, samt familien til Tyre Nichols. Den afrikansk-amerikanske 29-åringen som ble brutalt banket opp og drept av flere politifolk i Memphis i januar.