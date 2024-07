Til sangen «I Won't Back Down» av Tom Petty tok president Joe Biden til scenen under et valgkampmøte i Madison i Wisconsin fredag.

Her er han klar og tydelig fra talerstolen om at han fortsatt vil stille som presidentkandidat for demokratene.

– Jeg blir værende i løpet. Og jeg kommer til og vinne igjen.

Presidenten adresserte den mye omtalte presidentdebatten på CNN en uke tidligere.

– Jeg skal ikke la én 90 minutters debatt ødelegge for 3,5 års arbeid, sa Biden.

De siste dagene har presidenten vært hardt presset av partikolleger i det demokratiske partiet.

Mens flere politikere har tatt til orde for at han bør trekke seg fra valget, har andre sagt at han bør ut og gjøre flere intervjuer og offentlige opptredener for å fjerne tvil om han er i stand til å klare den harde valgkampen mot Trump.

Foto: SAUL LOEB / AFP/NTB

– Trump kan bli en diktator

Biden brukte mye tid under talen på å si at han ble forsøkt presset ut av presidentvalgkampen.

Han forsnakket seg et par ganger, blant annet da han sa at han skulle slå Trump i 2020 – før han rettet seg selv og sa 2024.

I tillegg advarte han sterkt om hva som kan skje om motstenderen vinner det kommende valget.

– Trump kan bli en diktator, sa Biden.

Biden treffer velgere i Wisconsin. Foto: SAUL LOEB / AFP/NTB

«Moralen til en gatekatt»

Biden talte i omtrent 17 minutter. Han avsluttet med å snakke om at jobben som amerikansk president handler om karakterstyrke og moral.

– Det handler om ærlighet. Det handler om presidentens anstendighet, integritet. Respekterer han mennesker, eller oppfordrer han til vold og hat? Kan han følge eden han har avgitt til å respektere grunnloven og presidentembetet?

Videre la han til at Trump har «moralen til en gatekatt».

Samtidig som Biden sto på scenen i Wisconsin, publiserte Washington Post en artikkel som sier at den erfarne demokratiske senatoren Mark Warner forsøker å danne en gruppe med senatorer som skal be Biden om å trekke seg.

Fredag gikk guvernøren i Massachusetts, Maura Healy, ut og sa det samme. Hun er den første av guvernørene som ber Biden trekke seg.

Flere demokrater skal ha pekt på visepresident Kamela Harries som den rette presidentkandidaten.

Natt til lørdag stiller Biden også til et intervju med ABC News. Intervjuet sendes klokken 02 norsk tid.