Mangel på databrikker, også kalt halvledere eller datachips, bekymrer amerikanske myndigheter.

– Liten produksjon av halvledere i USA er et svakt ledd i vår økonomi. Det er en fare for vår nasjonale sikkerhet.

USA mangler produksjon av datachips, sier Senatets majoritetsleder, Charles E. Schumer Foto: POOL / AFP

Det sier Senatets majoritetsleder, demokraten Charles E. Schumer, ifølge Washington Post,

Han er en av dem president Biden skal møte onsdag for å drøfte chips-krisen.

Senatet tar dette så alvorlig at det blir vurdert å bevilge penger over forsvarsbudsjettet. Det skal gå til nye prosjekter for produksjon av halvledere, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Senatsleder Schumer sier at USA fortsatt må være verdensledende i kunstig intelligens, mobilnett, utviklingen av computere og biomedisin.

For å få det til må tilgangen til blant annet halvledere være tilstrekkelig.

Et produkt som rammes hardt er Fords F-150 pickup, her avbildet med toppledelsen Jim Farley (tv) og Bill Ford Jr. i Dearborn, Michigan Foto: REBECCA COOK / Reuters

Økt etterspørsel

Ford i USA må redusere bilproduksjonen med 20 prosent første kvartal fordi fabrikkene mangler datachips. General Motors må kutte i produksjonen av biler ved tre fabrikker i USA og Mexico. Det skriver Washington Post.

Mangelen på halvledere ble tydelig etter at koronapandemien brøt ut i fjor.

Riktignok falt salget av biler fordi folk plutselig reiste langt mindre, men salget av datautstyr spratt i været.

Grunnen var at millioner av mennesker begynte å jobbe fra hjemmekontor, skriver Semiconductor Industry Association på sin nettside.

Alle hjemmekontorene under pandemien har ført til økt etterspørselen etter datautstyr. Her fra Hannover i Tyskland. Foto: Julian Stratenschulte / AP

Halvledere, på engelsk «semiconductors», er en viktig bestanddel i produkter som mobiltelefoner, datamaskiner, biler og våpensystemer.

Bruk av halvledere danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken, kan vi lese i Store norske leksikon.

Ned i USA – opp i Taiwan

USA produserte 37 prosent av verdens datachips i 1990, nå er produksjonen nede på 12 prosent. Årsaken er at fabrikker er flyttet til utlandet og at andre land har satset stort på denne sektoren.

Taiwans president Tsai Ing-wen lytter til en tale fra Morris Chang, grunnleggeren av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Foto: ANN WANG / Reuters

Sør-Korea og Taiwan er en storprodusenter nå takket være massive offentlige investeringer i startfasen.

Øystaten Taiwan utenfor det kinesiske fastlandet, huser store deler av verdens produksjon av datachips. De har kunnet øke prisene i det siste fordi etterspørselen er så stor, skriver AFP.

Kina trapper opp forskning og produksjon av halvledere. Det er blitt et satsingsområde etter at USA har begrenset eksporten av produksjonsteknologi til Kina, skriver den australske nettavisen East Asia Forum.

Silisium viktig

Halvmetallet Silisium er en viktig råvare i produksjonen av halvledere.

Det er store mengder av stoffet i naturen, i form av oksid.

Men det er teknologien som skal til for å utvikle avanserte halvledere for datamaskiner og annen elektronikk som krever kunnskap og ressurser.

Her er et eksempel på avansert bruk av silisium fra en fabrikk i Norge. Det er brukt i roboten som nylig ble sendt til Mars.