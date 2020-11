Trump har vunnet blant annet Vest-Virginia, som gir presidenten fem valgmenn.

I tillegg er Trump utropt som vinner av Texas, Iowa, Kansas, Lousianna, Sør-Dakota, Nord-Dakota, Wyoming, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Utah, Ohio, Missouri, Sør-Carolina og Idaho.

Ifølge Ap vinner også Trump Montana. Det antas også at Trump vinner i Indiana, noe som gir 11 valgmenn.

Joe Biden har vunnet Wisconsin, Maine, Minnesota, Colorado, New Mexico, New York, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Washington D.C., Maryland, Delaware, Virginia, New Hampshire, California, Oregon og Washington.

I Nebraska har de et eget system. Ifølge Ap gir de fire valgmenn til Trump, én til Biden.