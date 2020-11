Joe Biden har dermed nådd de 270 valgmannsstemmene som er avgjørende for å bli USAs neste president. Han er nå oppe i 284 valgmannsstemmer, ifølge nyhetsbyrået AP og fortsatt gjenstår delstatene Georgia og Nord-Carolina å kåre en vinner i.

Bidens gamle hjemstat Pennsylvania ble tungen på vektskålen.

Da lørdagens første innrapportering fra Philadelphia med ca. 3000 stemmer og ca. 2000 av dem gikk til Biden – og hans ledelse gikk opp i rundt 35.000 stemmer – erklærte AP, CNN, NBC og Fox News valget for avgjort: Joe Biden blir USAs 46. president.

Tre kvarter etter ble Biden erklært som vinner også i delstaten i Nevada.

Lover å være president for alle

I sin første kommentar sier Biden at han er ydmyk og beæret over at amerikanerne har valgt ham til å lede landet.

– Jobben som ligger framfor oss kommer til å bli vanskelig, men jeg lover dere dette: Jeg skal være president for alle amerikanere, uansett om du stemte på meg eller ikke.

Trump bestrider seieren

Kort tid etter at Biden ble erklært som vinner varsler Trump-kampanjen at de tar valget til retten på mandag. Uten dokumentasjon sier de ifølge nyhetsbyrået Reuters at «Biden kjapper seg til å feilaktig ta seieren».

Ifølge nyhetsbyrået DPA sier Donald Trump at valget langt i fra er over.

Lørdag morgen ble presidenten avbildet i det han forlot Det hvite hus, for å dra til golfklubben han eier i Sterling, Virginia, Trump National Golf Club, en kort kjøretur unna hovedstaden. Kun vel en halvtime etter ble hans motstander utropt til valgvinner.

President Donald Trump ble avbildet i golfklær da han forlot Det hvite hus på morgenen lørdag 7. november. Foto: Carlos Barria / Reuters

Trump-kampanjen har lenge forsøkt å så tvil om poststemmer. Donald Trump har krevd omtelling og truet med søksmål for fusk med poststemmer.

Ifølge presidenten «stjeler» Demokratene valget. En påstand han gjentok natt til fredag under en pressekonferanse.

Uttalelsen har møtt sterk kritikk fra flere hold. Amerikanske TV-kanaler avbrøt direktesendinga av Trumps tale da han gjentok påstandene om juks.

Lederen for valgkommisjonen i USA Ellen Weintraub skriver på Twitter at Trumps «løgner undergraver demokratiet vårt og skader landet».

Det er ingenting som så langt tyder på at det har foregått ulovlig stemming under valget. Weintraub bekrefter dette til CNN.

Folk utenfor valgsenteret i Pennsylvania hopper av glede etter at Joe Biden vant presidentvalget. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Klart for USAs første kvinnelige visepresident

Samtidig skrives det amerikansk historie. Kamala Harris blir landets første kvinnelige og første svarte visepresident.

På Twitter sier hun at hun er klar til å begynne:

– Dette valget handler om så mye mer enn Joe Biden eller meg. Det handler om sjelen til Amerika og vår vilje til å kjemp for den.Vi har mye arbeid framfor oss. La oss begynne.

Les profilen:

Thrillerinnspurt

Valgdagen trakk ut i flere dager. På grunn av store mengder poststemmer, tok opptellinga lang tid. Resultatene har vært jevne mellom kandidatene.

Valgskredet som på forhånd ble spådd demokratene uteble. Isteden så man at Trump fikk langt flere stemmer enn meningsmålingene tilsa.

Trump-tilhengere avla i stor grad sine stemmer på selve valgdagen. Etter hvert som poststemmer og forhåndstemmer kom med i tellingen, økte sjansene for Biden.

Den demokratiske presidentkandidaten ba amerikanerne om være tålmodige og vente på at alle stemmer er talt opp. Samtidig sa han at han var sikker på at demokratene kom til å vinne.

Her kan du lese mer om hvorfor ulike medier rapporterer ulike tall.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Avgjort, Biden vant Biden: 3 345 906 stemmer Trump: 3 311 448 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Pennsylvania Vipper fra republikansk mot demokratisk. Svært jevn vippestat. Biden vokste opp i byen Scranton. Høy arbeidsløshet gjorde delstaten avgjørende for Trumps seier i 2016. Resultat 2016 47,5% 48,2% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016

Georgia Antall valgmenn 16 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 461 455 stemmer Trump: 2 454 207 stemmer Fakta om Georgia Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 45,7% 50,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nord-Carolina Antall valgmenn 15 Resultat basert på 100% opptalte valgdistrikt Biden: 2 656 303 stemmer Trump: 2 732 782 stemmer Fakta om Nord-Carolina Vipper fra republikansk mot demokratisk. Stor afrikansk-amerikansk befolkning. Sterkt preget av uro og demonstrasjoner mot politivold. Resultat 2016 46,2% 49,8% Vinner tidligere valg: Republikansk vinner i 2004 Republikansk vinner i 2008 Republikansk vinner i 2012 Republikansk vinner i 2016

Nevada Antall valgmenn 6 Avgjort, Biden vant Biden: 642 604 stemmer Trump: 616 905 stemmer Grafen viser opptalte stemmer. Staten er avgjort selv om ikke alle stemmene er talt opp. Fakta om Nevada Vipper fra demokratisk mot republikansk. Trump er første republikaner siden 1908 som vant valget uten å vinne Nevada. Las Vegas hardt rammet av krise i turistnæringen. Resultat 2016 47,9% 45,5% Vinner tidligere valg: Demokratisk vinner i 2004 Demokratisk vinner i 2008 Demokratisk vinner i 2012 Demokratisk vinner i 2016



Frykter gatekamper

Fra Seattle i vest til New York i øst, har amerikanere samlet seg i gatene for å demonstrere for og imot opptellinga av stemmer etter valgnatta.

I Philadelphia samlet demonstranter seg i det de kalte et «forsvar av demokratiet». På bannere og plakater sto det «count every vote».

Protester for at alle stemmer skal telles har foregått flere steder i landet. Her i Texas. Foto: Smiley N. Pool / AP

Det var også demonstrasjoner mot Trump i Portland i Oregon. Der satt myndighetene inn nasjonalgarden for å stanse demonstrasjonene. Flere demonstranter ble pågrepet.

Grupper med sinte Trump-tilhengere samlet seg utenfor sentre der de teller stemmer i Detroit i Michigan og i Phoenix i Arizona. De krevde det samme som Trump, at tellingen av poststemmer stopper.

På noen demonstrasjoner ble medlemmer fra høyreekstreme grupper sett med våpen.

USA-forsker Anders Romarheim tror det er reell fare for at det kan bli gatekamper i landet fordi situasjonen er så spent. Han omtaler demonstrasjonene som «borgerkrigsliknende».

Boogaloo Boys ble sett under en demonstrasjon i Phoenix i Arizona. Foto: JIM URQUHART / Reuters