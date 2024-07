Biden har fått korona – avlyser tale

– Biden er fullvaksinert og har fått booster. Han har milde symptomer, og reiser til Delaware hvor han vil gå i hjemmekarantene, opplyser pressesekretær Karine Jean-Pierre i Det hvite hus i en pressemelding.

Ifølge pressesekretæren vil Biden fortsette å utføre oppgavene sine som president mens han er i karantene.

Hun varsler også at Det hvite hus vil komme med jevnlige oppdateringer om presidentens tilstand.

Etter planen skulle presidenten talt på en konferanse for UnidosUS, en organisasjon som jobber for å fremme borgerrettigheter for personer med latinamerikansk bakgrunn. Det var arrangøren som først kunngjorde at Biden hadde testet positivt.

Ifølge Bidens lege har presidenten milde symptomer, som rennende nese og tørrhoste og redusert allmenntilstand.