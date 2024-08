Biden ga sitt første intervju siden valgkamp-exiten

Trumps forrige presidentperiode ble rundet av ved at tilhengerne hans 6. januar 2021 stormet Kongressen.

I år lovet han et «blodbad» hvis han ikke vinner valget. Kommentaren kom da han snakket om bilimport. Trump har senere sagt at han vil godta et valgnederlag hvis valget er «rettferdig» – noe han mener 2020-valget ikke var. Dette finnes det ikke bevis for.

President Joe Biden mener det er god grunn til å frykte uro hvis Trump nå taper valget mot Kamala Harris i november.

– Han mener det han sier, men vi tar ham ikke alvorlig, sa Biden nylig i et intervju med CBS News.

Smilet og latteren satt løst også hos Joe Biden da han var sammen med Kamala Harris ved Det hvite hus i 2021. Foto: Evan Vucci / AP

– Blir ikke et nytt valg

– Han mener det. Alle disse greiene om at «Hvis vi taper, så blir det et blodbad», fortsetter Biden.

Intervjuet var det første Biden har gitt siden han for tre uker siden trakk seg fra valgkampen og visepresident Kamala Harris i hui og hast ble Demokratenes presidentkandidat.

Både Donald Trump (til venstre) og Joe Biden var alvorlige under presidentdebatten i juni. Foto: MARIO TAMA / AFP

Intervjuet sendes på amerikansk fjernsyn 11. august. Men allerede nå er deler av det publisert.

Det var i mars at Trump varslet døden til det amerikanske demokratiet dersom han taper valget i november.

– Hvis vi ikke vinner dette valget, tror jeg ikke at det blir et nytt valg i dette landet, sa Trump.

Rasende Trump-tilhengere utenfor Kongressen i Washington 6. januar 2021. Kort tid etterpå stormet de bygningen. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Han lovte også å innføre høye tollsatser på importerte biler. Det var i denne sammenhengen han lovte et «blodbad for hele landet» hvis han ikke blir valgt.

Talsperson for Trump-kampanjen, Steven Sheung utdypet senere til The Washington Post:

– Hvis du faktisk ser og lytter til det han sa, så snakket han om bilindustrien og toll. Bidens politikk kommer til å føre til et økonomisk blodbad for bilindustrien og ansatte i bilindustrien, sa Cheung.

Trump har også understreket at han snakket om bilimport:

– Mediene later som om de er sjokkerte over bruken min av ordet blodbad, selv om de fullt ut forsto at jeg ganske enkelt snakket om bilimport, sa Trump i en melding på sitt sosiale medier-nettsted Truth Social.

– Make America Laugh Again

Bidens intervju skjer samtidig som Kamala Harris og hennes nylig utnevnte visepresidentkandidat Tim Walz for alvor tar fatt på valgkampen.

De har dårlig tid. Valget er om knappe tre måneder.

Flere ting tyder på at de kan ha valgt en ny strategi. En preget av smil, latter og vitsing.

«Make America Laugh Again», en spinn på Trumps «Make America Great Again», er blitt et uoffisielt slagord i Harris-Walz-kampanjen og pryder både t-shorter og baseballcapser.

Et klipp av Tim Walz, kjent som en godlynt og jordnær tidligere high school-lærer, gikk på sin side viralt for noen uker siden.

I klippet omtaler Walz Trump og hans visepresidentkandidat JD Vance, som begge er kjent for kontroversielle utsagn, for «rare».

– Dette er rare folk, sa Walz.

Kamala Harris og Tim Walz var i godt humør på et valgmøte i Philadelphia på tirsdag. Foto: Matt Rourke / AP

Men Biden er altså stadig opptatt av å understreke den reelle faren han mener Trump er for det amerikanske demokratiet.

I intervjuet med CBS sa han at han ikke er trygg på at man får en fredelig maktovertagelse hvis Trump taper i november, slik man heller ikke fikk etter Trumps forrige valgnederlag i 2020.

Biden trakk også Trumps genuine kjærlighet for USA i tvil:

– Du kan ikke elske landet ditt bare når du vinner.

