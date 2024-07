Biden fordømmer skudd mot Trump

– Alle må fordømme skytingen på Trumps valgkampmøte.

Det sier president Joe Biden på en pressekonferanse natt til søndag norsk tid.

Natt til søndag rykker både motstandere og allierte av Trump ut med fordømmelser av skytingen på valgkampmøtet i Pennsylvania.

– Jeg er takknemlig for å høre at Trump er i sikkerhet og i god form. Jeg ber for ham og familien, og for alle som var til stede på arrangementet, sier Biden.

Biden sier videre at han håper å snakke med Trump snart.

BLODIG TRUMP: Donald Trump ble omringet av sikkerhetsvakter og fraktet av scenen etter at det ble avfyrt skudd mot ham. Trump blødde fra øret. Foto: Gene J. Puskar / AP

På spørsmål om Trump ble utsatt for et attentatforsøk, svarer han:

– Jeg har mine meninger, men ingen fakta, svarer han.

Skuddene falt under Trumps valgkamparrangement i Pennsylvania 00.11 norsk tid.

Trump blødde fra øret og holdt opp en knyttet neve da han ble eskortert av scenen av sikkerhetsvakter.

Rundt to og en halv time etter angrepet skriver Trump i et innlegg på Truth Social at han ble skutt i øret.

Donald Trump fraktes av scenen etter at det ble avfyrt skudd mot ham. Foto: Reuters

Den antatte gjerningspersonen og en tilskuer er meldt død. Det bekrefter sikkerhetstjenesten Secret Service, som også opplyser at to andre fra publikum ble såret.

Angrepet har vakt reaksjoner fra mange hold.

FORDELER SKYLD: Senator J.D. Vance (R) mener Bidens retorikk foranlediget angrepet mot Trump. Foto: Reuters

Klandrer Biden

Republikaneren J.D. Vance er en mulig kandidat til stillingen som visepresident om Trump vinner presidentvalget. Han legger ansvaret for angrepet på Biden.

– I dag er ingen isolert hendelse. Det sentrale premisset for Bidens valgkamp er at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stoppes for enhver pris.

– Den retorikken ledet direkte til attentatforsøket mot Trump, skriver Vance på X.

Tidligere ordfører i Kongressen Nancy Pelosi er forferdet over angrepet mot Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Slår ring om Trump

En av dem som har reagert med avsky er den profilerte demokraten Nancy Pelosi

– Som en hvis familie har vært offer for politisk vold, vet jeg på egenhånd at politisk vold av noe slag ikke har noen plass i samfunnet vårt, skriver tidligere ordfører i Kongressen Nancy Pelosi på X, hvis ektemann ble angrepet i en hjemmeinvasjon i 2022.

Tidligere president Barack Obama er lettet over at Trump ikke er alvorlig såret.

– Selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hva som skjedde, så bør vi alle være lettet over at tidligere president Trump ikke er alvorlig såret. Vi bør bruke denne anledningen til å forplikte oss selv på nytt til sivilisert folkeskikk og respekt i politikken. Michelle og jeg ønsker ham god bedring, skriver Obama på X.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han er sjokkert over angrepet mot Donald Trump, og at han ber for ekspresidenten.

– Sara og jeg er sjokkert over det angivelige angrepet mot president Trump. Vi ber for hans sikkerhet ønsker ham rask bedring, skriver Netanyahu på X.

Står opp mot politisk vold

Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro sier i en uttalelse at han er informert om situasjonen.

– Vold rettet mot ethvert parti eller politisk leder er fullstendig uakseptabelt, sier han ifølge New York Times.

STØTTER PAPPA: Donald Trumps sønn, Donald Trump jr., var raskt ute med å fordømme angrepet. Foto: AFP

– Han vil aldri slutte å kjempe for å redde Amerika, skriver Donald Trump jr. på X.

Elon Musk, Tesla-sjefen, sier han støtter Trump fullt ut, og at han håper at han kommer seg raskt.

Leder for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell sier han er takknemlig for at det går bra med Trump, men at vold har ingen plass i amerikansk politikk.

JAPAN FORDØMMER: Statsminister Fumio Kishida. Foto: AP

– Vi må stå opp mot enhver form for politisk vold som truer demokratiet. Jeg ber for at tidligere president Trump raskt blir bra igjen, sier Japans statsminister i en uttalelse.

Også Ungarns statsminister Viktor Orban uttrykker omtanke for den tidligere presidenten.

– Mine tanker og bønner er med president Donald Trump i denne mørke stunden.