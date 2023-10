USAs president Joe Biden er på vei til Israel, og lander med Air Force One i løpet av onsdag formiddag.

Biden har fordømt angrepet på sykehuset «Ahli Arab Baptist Hospital» i Gaza tirsdag kveld, der hundrevis skal være drept

Han har foreløpig ikke pekt på hvem som er ansvarlig for angrepet.

I en uttalelse på X/Twitter kondolerer den amerikanske presidenten dypt for uskyldige liv som gikk tapt da sykehuset ble bombet. Han skriver også at han er oppgitt og fortvilet.

Ahli Arab Hospital ble bombet tirsdag kveld

Det er fortsatt uklart hvem som faktisk står bak angrepet. Hamas hevder at Israel står bak, mens Israel svarer med at det er terrororganisasjonen Islamsk hellig krig som er ansvarlige for angrepet.

Både USA og Storbritannia sier de ønsker å etterforske angrepet for å finne ut hva som har skjedd og hvem som står bak.

Skal stille «tøffe spørsmål»

Biden skal ha samtaler med Israels statsminister, Benjamin Netanyahu.

Ifølge talsperson for Det hvite hus, John Kirby, skal Biden i disse samtalene stille Netanyahu «tøffe spørsmål». Han presiserte ikke hva slags spørsmål dette vil være.

Biden har gjentatte ganger sagt at sivile på Gaza må skånes og at USA tydelig står for å beskytte sivile liv i krig. Det er ventet at dette gjentas i møtet med Netanyahu.

Et mål for møtet er også å sende en beskjed til Iran, Syria og andre væpnede grupper som Hizbollah, om at krigen ikke må spre seg.

I tillegg ønsker Biden å vite hva Israel planlegger å gjøre de neste dagene.

Libanon-baserte Hizbollah har varslet at dette blir «en dag for sinne uten sidestykke». Dette i protest mot Israel og Bidens besøk.

Møte avlyst

Jordan skulle etter planen være vert for et møte mellom Biden og egyptiske og palestinske ledere. Palestinernes president Mahmoud Abbas trakk seg derimot fra dette møtet tirsdag kveld.

Det hvite hus og Jordans utenriksdepartementet har bekreftet at møtet nå er avlyst.

– Det er ikke lengre noe vits å snakke om noe annet enn å stanse krigen, sier Jordans utenriksminister Ayman Safadi.

Planen for møte var å snakke med de som har innflytelse over Hamas og som kan bidra til å få folk ut av Gaza. Dette er spesielt relevant ettersom det også er mange amerikanske og andre utenlandske borgere i Gaza.

Det virker likevel ikke som noen av partene er modne for en fredsprosess ennå.

Flere barn var blant dem som ble fraktet til andre sykehus da sykehuset «Ahli Arab Baptist Hospital» i Gaza by ble bombet. Foto: Reuters

Mener Biden bør kreve våpenhvile

USA har stemplet Hamas som en terrororganisasjon, og støtter Israels kamp mot Hamas.

Dette kommer tydelig frem ved at det ikke er satt noen begrensning for Israels bruk av amerikanske våpen og annet utstyr.

Biden har sagt at han ønsker en palestinsk stat, uten Hamas. Amerikanske prioriteringer til nå har derimot handlet om å få til en normalisering mellom Israel og arabiske land som Saudi-Arabia, fremfor å tvinge partene i Midtøsten til forhandlingsbordet.

I USA har flere venstreorienterte politikere sagt at Biden bør kreve en våpenhvile i konflikten mellom Hamas og Israel, men det er lite sannsynlig at det kommer til å skje.

Et ønske om at Biden krever våpenhvile har også kommet fra 178 juridiske forskere fra noen av USAs mest prestisjefylte juridiske fakulteter i et brev til presidenten.

De begrunner det med at Israel sitt svar på Hamas-angrepet 7. oktober er en kollektiv avstraffelse og moralsk katastrofe - og viser til Israels blokade og bombing av Gaza.