– Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter mandag kveld, norsk tid.

Videre skrev Trump at han føler seg bedre nå enn han gjorde for 20 år siden.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden kommenterer Trumps uttalelse på følgende måte, ifølge CBS:

– Jeg håper bedringen av helsetilstanden til presidenten går raskt og er vellykket. Men nasjonens covid 19-krise er langt, langt fra over. I dag går mine bønner til familiene til de 210.000 amerikanerne som døde av viruset, uttaler han.

Demokratenes presidentkandidat kom med uttalelsen mens han mandag drev valgkamp i bydelen Little Havana i Miami, som ligger i den viktige vippestaten Florida.

– Lytt til forskerne

Trump uttalte nylig i en video at han nå forstod mer om koronaviruset etter å ha blitt smittet, men mandagens twittermelding har høstet storm.

Han har også fått kraftig kritikk etter at han forlot sykehuset i en bil for å ta seg en runde og hilse på tilhengere som hadde samlet seg utenfor.

– Jeg var glad for å se presidenten snakke og spille inn videoer i helgen. Nå som han er opptatt med å sende kampanjemeldinger på Twitter, vil jeg be ham om å gjøre dette: Lytt til forskerne. Støtt munnbind, sier Biden, som ba Trump om å støtte et landsomfattende munnbindpåbud i føderale bygninger.

KJØRETUR: President Trump tok en kort kjøretur og ga to tomler opp til tilskuerne utenfor sykehuset der han blir behandlet for covid-19. Foto: CHERISS MAY / Reuters

CNN: Vil stille til debatt

USA er det landet i verden som er hardest rammet av koronapandemien når det kommer til antall dødsfall. Nærmere 215.000 mennesker er døde etter å ha blitt smittet av viruset, ifølge Worldometers.

Antall registrerte smittede er over 7,6 millioner.

Trump kunngjorde også at han ville forlate sykehuset Walter Reed Medical Center klokka 18.30 amerikansk tid, det vil si klokka 00.30 norsk tid.

Ifølge CNN planlegger han også å stille til neste debatt med Biden.

Vurderer det som trygt

Like etter Trumps kunngjøring bekreftet hans personlige lege Sean Conley at Trump blir utskrevet.

Han sa at legeteamet vurderer at det er trygt for ham å vende hjem selv om presidenten fortsatt er syk og faren ikke er helt over.

Presidenten har vært innlagt på sykehus siden fredag etter at han testet positivt for koronaviruset sist torsdag.

– Selv om han ikke er helt frisk ennå, mener vi det er trygt å sende ham hjem, sier lege Sean Conley, som har hovedansvaret for Trumps behandling.

