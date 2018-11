Biden er Demokratenes favoritt etter mellomvalget

Joe Biden er den av de mulige demokratiske kandidatene som ville gjort det best i kamp med president Donald Trump, viser en valgdagsundersøkelse gjort av Reuters/Ipsos der nesten 40.000 velgere er spurt.

51 prosent av de spurte sier at de ville stemt på Joe Biden, mot 39 prosent som sier de ville stemt på Donald Trump, om de hadde vært kandidater ved tirsdagens valg.

29 prosent av de spurte ønsker at tidligere visepresident Joe Biden skal bli Demokratenes presidentkandidat ved valget om snaut to år.

451 dager til Iowa

Presidentvalget i USA arrangeres tirsdag 3. november 2020, men kampen om å bli kandidat er allerede i gang.

Datoene for nominasjonsprosessen er ikke endelig spikret, men ifølge Election Central ligger det an til at kampen starter med partimøtene i Iowa 3. februar 2020.

Deretter følger det tett i tett, med primærvalg i New Hampshire 11. februar og «Supertirsdag» 3. mars.

Før presidentvalget i 2016 lanserte de fleste håpefulle sine kandidaturer våren 2015. Donald Trump kunngjorde 16. juni 2015 at han var kandidat, men hadde allerede i mars startet en såkalt forberedende komite.

Nå er det ventet at håpefulle blant Demokratene vil lansere sine kandidaturer i løpet av det neste halvåret. NRK har sett nærmere på ti av dem som nevnes oftest i diskusjonen.

1. Joe Biden

Biden har vært favoritt på de fleste meningsmålinger siden valget for to år siden.

Han nyter godt av at han etter åtte år som visepresident under Obama er kjent i brede lag.

Samtidig peker flere kommentatorer på at det som er blitt kalt hans noe sleivete stil, kan bidra til å folkeliggjøre ham og være et pluss.

Kommentatorer var tidligere skeptiske til om hans politiske standpunkter ville være et problem blant de venstrevridde aktivistene som dominerer i Demokratenes primærvalg.

Årets mellomvalg viste imidlertid at sentrumskandidater som Biden gjorde det godt i primærvalg rundt om i USA.

Bidens største problem anses å være at han fyller 78 år få dager etter valget i 2020.

Ikke bare vil han dermed være den eldste presidentkandidaten noensinne, han vil også være over tre år eldre enn Donald Trump.

Det vil gjøre det umulig for Demokratene å bruke sin kandidat til å appellere til yngre velgere.

Tidligere visepresident Joe Biden har drevet valgkamp for mange kandidater denne høsten. Her er han i Pennsylvania sist søndag og taler til støtte for George Scotts (t.h.) kandidatur til Representantenes hus. Foto: Chris Knight / AP

2. Bernie Sanders

22 prosent av de spurte i valgdagsundersøkelsen ønsket seg Bernie Sanders som Demokratenes kandidat.

På samme måte som Biden, er han kjent over store deler av USA. I Sanders tilfelle skyldes det hans innsats i kampen mot Hillary Clinton i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat ved forrige valg.

Selv om han til slutt tapte kampen, vant han 23 delstater og trakk til seg entusiastiske tilhengere som kan hjelpe ham i en ny valgkamp.

Sanders sliter med det samme aldersproblemet som Biden. Han er halvt år eldre enn sin potensielle rival og vil dermed også være eldre enn Trump på valgdagen.

3. Kamala Harris

Kamala Harris kom på en delt 3. plass i valgdagsmålingen. Samtidig er hun bookmakernes favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat, viser en sammenstilling av oddsene.

54-åringen ble valgt som senator fra California i 2016 og er den av nykommerne i Washington som har fått mest omtale som en mulig presidentkandidat.

Under høringene i Senatet i forbindelse med utnevnelsen av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer, utmerket hun seg som spesielt kritisk.

Det ga henne mange tilhengere blant Demokratene. Muligheten for at hun kan bli den første presidenten som er både svart og kvinne, er også noe som tiltaler mange i partiet.

Hvis hun kan vinne primærvalgene både i hjemstaten California og flere av sørstatene – der svarte velgere er viktige i demokratenes primærvalg – kan hun bli vanskelig å slå.

Som andre mulige kandidater fra California, har hun også fordelen av være fra delstaten som bidrar mest til Demokratene og dermed skaffe seg en solid valgkamppott.

4. Cory Booker

Booker er en av tre som delte tredjeplassen på valgdagsmålingen.

I likhet med Kamala Harris er han svart og inne i sin første periode i Senatet.

I valgdagsmålingen var Booker den av Demokratenes fem favoritter som gjorde det dårligst i kamp med president Trump.

Der Joe Biden hadde et forsprang på Trump på tolv prosentpoeng, var Cookers forsprang på fattige tre prosentpoeng

5. Elizabeth Warren

69 år gamle Warren er den tredje av kandidatene som delte tredjeplassen i undersøkelsen.

Hun er senator fra delstaten Massachusetts, en delstat som har fostret flere demokratiske presidentkandidater enn noen annen de siste 60 årene.

Warren er regnet som en favorittene på Demokratenes venstreside blant annet fordi hun har kommet med kraftig kritikk av finansnæringens makt i amerikansk politikk.

Det taler mot Warren at hun, som Biden og Sanders, tilhører samme generasjon som Trump, og dermed vanskelig vil appellere til nye grupper.

6. «Beto» O'Rourke

«Beto» er 2018-valgkampens store stjerne blant Demokratene. 46-åringen var bare drøyt to prosentpoeng fra å slå Ted Cruz i kampen om å bli senator fra Texas.

I vanligvis konservative og republikanske Texas gjorde han det bedre enn noen annen Demokrat har gjort på flere tiår.

Det tolkes av mange som om han er i stand til å appellere til brede grupper.

Mot «Beto» taler det at han tross alt tapte valget mot Ted Cruz. Den politiske bloggeren Larry Sabato, som står bak nettsiden Crystal Ball, har et svar på den kritikken:

– Det var en annen fyr som tapte et valg til Senatet og ble valgt til president to år senere. Det var en fyr som het Abraham Lincoln, sier Sabato, og peker tilbake på valgene i 1858 og 1860.

– Jeg tror på dere, jeg tror på Texas og jeg tror på dette landet, sa «Beto» O'Rourke da han tirsdag kveld erkjente nederlaget i senatsvalget foran sine tilhengere i hjembyen El Paso. Foto: PAUL RATJE / AFP

7. Kirsten Gillibrand

Kirsten Gillibrand (51) er senator fra New York og har i årevis kjempet for kvinners rettigheter og mot seksuell trakassering, lenge før #MeToo-bevegelsen kom på banen.

Hun har sagt at Bill Clinton burde ha gått av på grunn av Monica Lewinsky-saken og ledet an i kampen for å få sin demokratiske senatorkollega Al Franken til å trekke seg etter anklager om seksuell trakassering.

Gillibrand har vært utsatt for trakasserende Twitter-angrep fra president Trump der han skriver at hun vil gjøre hva det skal være for valgkampbidrag.

I kampen om å nå opp blant Demokratene, kan et angrep fra Trump virke positivt.

Ved tirsdagens mellomvalg stemte seks av ti kvinner på Demokratene, mens mannlige velgere delte seg jevnt mellom de to partiene.

Det gjør at en del kommentatorer mener at hennes posisjon som ledende forkjemper for kvinner, kan hjelpe henne til nominasjonen.

8. John Delaney

55 år gamle John Delaney er den eneste som så langt har erklært at han vil bli Demokratenes kandidat.

Han erklærte seg som kandidat 28. juli 2017, 1194 dager før valget, noe som er langt tidligere enn noen annen seriøs kandidat har gjort før.

Delaney, som ble valgt inn i kongressen i 2012, sier at han kastet seg så tidlig inn i valgkampen for å ha tid til å gjøre seg mer kjent blant folk.

Så langt har han gjennomført flere politiske møter i Iowa og New Hampshire enn noen andre aktuelle kandidater.

Taktikken med å bruke mye tid i de to delstatene, der de første slagene om landsmøtedelegater skal stå, brakte Jimmy Carter til Det hvite hus i 1976.

Få kommentatorer tror imidlertid at den samme taktikken vil virke over 40 år senere.

9. Michael Avenatti

Avenatti er mest kjent som advokaten til pornostjernen Stormy Daniels. Avenatti representerte også Julie Swetnick, en av kvinnene som anklaget Brett Kavanaugh for seksuell trakassering.

Som advokat for Daniels og Swetnick har Avenatti blitt populær blant grupper blant Demokratene som mest fiendtlig til Trump.

Avenatti utmerker seg også ved at han har det man kan kalle Trump-aktig tone på sosiale medier, der han gir uttrykk for klare meninger og bruker harde ord om sine motstandere.

Selv om han ikke formelt har erklært seg som kandidat, tvitret han dagen etter mellomvalget at «ingen karrierepolitiker vil kunne slå Trump i 2020».

De som tilsynelatende tar Avenattis kandidatur mest på alvor, er kommentatorer på konservative Fox News.

Der blir han jevnlig trukket frem som en mulig motkandidat for Trump, men om det er fordi kommentatorene tror det, eller fordi det passer dem å skremme med Avenatti, er uklart.

10. Oprah Winfrey

Den tidligere talk show-stjernen har flere ganger sagt at hun ikke vil stille som kandidat.

Navnet hennes dukker likevel jevnlig opp i spekulasjonene, og flere bookmakere har Oprah inne på sin topp-ti-liste over kandidater.

Hun er utvilsomt medievant, og hun kan regne med stor oppslutning blant både svarte og kvinner, to grupper som er sterke i Det demokratiske partiet.

Valget av Trump har gjort at stadig flere er åpne for at en ikke-politiker kan bli president.

Steve Bannon, Trumps valgkampleder for to år siden, sa tidligere i år at han så på Winfrey som Trumps farligste utfordrer i 2020.

– Jeg tror vi er i en ny virkelighet. Vi lever i en media-virkelighet og det er viktigere å skjønne media og hvordan man skal kommunisere enn å ha erfaring fra en lovgivende forsamling, sa Bannon til CNBC.

Skulle Oprah velge å stille, vil hun med sin formue på over 20 milliarder kroner, ha råd til å finansiere valgkampen.

Under et intervju i 1999 sa Donald Trump at hvis han noen gang skulle stille som presidentkandidat, ville Oprah Winfrey vært hans førstevalg som sin visepresident.

Pence har sagt ja til Trump

Blant Republikanerne tyder alt på at Donald Trump vil prøve å bli valgt til en ny periode som president.

Allerede fem timer etter at han var tatt i ed som president 20. januar i fjor, sendte Trump inn papirer med Den føderale valgkommisjonen der han registrerte seg for gjenvalg.

Onsdag sa Trump at hans nåværende visepresident, Mike Pence, har sagt ja til å stille til valg for en ny periode ved Trumps side.

Meningsmålinger viser at Trump har større oppslutning blant sine egne enn noen annen republikansk president på mange år.

Lite tyder derfor på at han vil få noen seriøs motkandidat i de republikanske primærvalgene.

Skulle imidlertid Trumps helse, han vil være 74 år ved neste valg, gjøre at han ikke stiller, vil visepresident Mike Pence være favoritt til å bli Republikanernes kandidat.

Andre mulige kandidater dersom Trump ikke stiller, er hans hovedmotstandere fra 2016, Marco Rubio og Ted Cruz. Den avgående presidenten i Representantenes hus, Paul Ryan, er også en mulig kandidat.

Blir vanligvis gjenvalgt

Amerikanske presidenter som stiller til gjenvalg, blir i hovedsak gjenvalgt.

De siste 80 årene har det bare skjedd to ganger at en president som stiller til gjenvalg, er blitt forkastet av velgerne.

De to gangene, Jimmy Carter i 1980 og George W. Bush i 1992, var det store problemer i amerikansk økonomi.

Hvordan det går med amerikansk økonomi de neste to årene, kan dermed bli avgjørende for om noen av de håpefulle Demokratene flytter inn i Det hvite hus 20. januar 2021.