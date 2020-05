Biden avviser påstanden om seksuelt overgrep

– Anklagene er ikke sanne. Jeg vet ikke hvorfor dette kommer opp nå, etter 27 år, sier Joe Biden til MSNBC.

Han ber også Senatets sekretariat sjekke i Nasjonalarkivet om det finnes noen som helst skriftlige klager på hans atferd.

Like før intervjuet på den venstreorienterte fjernsynskanelen sendte Bidens kontor ut en uttalelse med lignende innhold.

Biden har vært under et kraftig press fra kvinneaktivister i USA. De skal har forberedt et åpent brev, der de blant annet etterlyste han svar på anklagene.

Brevet skal ha blitt satt på vent da Bidens rådgivere lovet at de ville få ham til å kommentere saken.

Tara Reades anklager

Tara Reade var i 1993 rådgiver for daværende senator Joe Biden. Hun var ung og opptatt av å gjøre en god jobb.

Foto: MAX WHITTAKER / Max Whittaker

Ifølge Reade ble hun presset opp mot en vegg av Biden i en korridor i Senatet. Han skal ha penetrert henne med fingrene, mot hennes vilje.

Han skal også ha lagt hånda på skuldrene hennes og strøket henne i nakken, uten at hun ønsket det.

Det har lenge vært kjent at Joe Biden har fått enkelte kvinner til å føle seg ukomfortable. Det har vært litt for lange klemmer, litt for mye hender. Men anklagen om direkte overgrep er ny.

Avviser at det finnes en klage

Sara Reade har sagt at hun fortalte noen eldre medarbeidere i Bidens stab om overgrepet. Hun hevder at hun også sendte en skriftlig klage, men at hun ikke har noen kopi av den klagen selv.

– Hvis det finnes et slikt dokument, må det ligge i Nasjonalarkivet, sa Biden i sitt første intervju om saken på TV-kanalen MSNBC i dag.

– Jeg er sikker på at det ikke finnes noen slik klage. Ingen av mine medarbeidere på den tiden har noen gang hørt om noen slik klage.

LES MER OM SAKEN HER: Demokratenes dilemma: Hvordan håndtere overgrepsanklagene mot Biden?

Hva har anklagene å si for Bidens valgkamp?

Det store spørsmålet er nå om demokratiske velgere stoler på Bidens forsikring om at han aldri har forgrepet seg på Tara Reade.

Slike påstander har trolig mer å si for demokratiske velgere enn for dem som støtter Donald Trump.

Hillary Clinton ventet lenge med å erklære sin støtte til Joe Biden som demokratenes presidentkandidat. Det skjedde først 28. april. Her er de to fra en seremoni i Kongressen 8. desember 2016. Denne uka kom hun endelig ut og støttet ham. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Valget i 2016 demonstrerte at Trumps velgere ikke lot seg skremme av hans uttalelser om kvinner, blant dem «Grab them by their pussy»-uttalelsen til programlederen i programmet Access Hollywood i 2005.

For Biden kan det fortsatt bety flere problemer.