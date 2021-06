Biden advarer Russland på sin første Europa-turne

Onsdag innledet USAs president Joe Biden sin første utenlandstur som president. I løpet av åtte dager skal han møte en rekke ledere, deriblant Erna Solberg.

Samme kveld som USAs president landet i England snakket Joe Biden med amerikanske soldater fra luftforsvaret som er stasjonert på flybasen Mildenhall. Til dem sa Biden at han i det forestående møtet med Vladimir Putin vil la den russiske presidenten «få vite hva jeg ønsker at han skal vite».

– Vi har ikke noe ønske om en konflikt med Russland. Vi ønsker et stabilt og forutsigbart forhold. Men jeg skal være veldig tydelig: USA vil komme med tydelige svar hvis den russiske regjeringen engasjerer seg i skadelige aktiviteter, sa presidenten.

Kontakten mellom de to stormaktene er for tiden særdeles anstrengt. I april beskyldte Vladimir Putin vestlige makter for å mobbe Russland og advarte dem mot å krysse en grense.

Nato-toppmøte

I starten deltar Biden på G7-toppmøtet i St. Ives, på den engelske sørvestkysten. Selve møtet begynner ikke før fredag, men forhandlingene er allerede godt i gang: Lørdag ble de sju landene i gruppa enige om en global minstesats for selskapsskatt på 15 prosent.

Air Force One landet onsdag kveld på flybasen Mildenhall i England, der amerikanske soldater er stasjonert. Torsdag skal Biden ha et møte med statsminister Boris Johnson.

Mens Biden er på britisk jord, skal han også besøke dronning Elizabeth i Windsor Castle.

Deretter går turen til Brussel, der han mandag skal delta på et av de viktigste Nato-toppmøtene på flere år. Mandag var Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus for å forberede møtet med Biden.

Alliansen skal vedta sin strategi fram mot 2030, der også klimaendringene spiller en sentral rolle. Norges statsminister Erna Solberg (H) deltar også på møtet, sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Den amerikanske presidenten skal også ha et toppmøte med EU mens han er i Brussel.

President Joe Biden snakker med den amerikanske obersten Troy Pananon, som er stasjonert på Mildenhall-basen der presidentens fly landet onsdag kveld. Foto: Patrick Semansky / AP

Erdogan og Putin

På siden av Nato-toppmøtet skal Biden også møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Den amerikanske presidenten har provosert Tyrkia med prat om landets menneskerettighetssituasjon og anerkjennelse av at armenerne i 1915 ble utsatt for et folkemord, som Tyrkia fortsatt nekter for at de sto bak.

Det er imidlertid knyttet mest spenning til toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Genève onsdag neste uke. De to landene har en rekke punkter de er uenige om: blant annet digital sikkerhet, russisk inngripen i det amerikanske valget i 2016 og den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

– Jeg skal kommunisere at det er konsekvenser for å krenke demokratiets suverenitet i USA og Europa og andre steder, sa Joe Biden ved ankomsten til England.

Imidlertid håper amerikanerne at de kan bygge videre på enigheten om utvidelse av atomavtalen Ny start i februar.

Bygge tillit

Europaturen blir svært viktig både på grunn av de mange toppmøtene og for å bygge opp tilliten til USA blant de europeiske landene, som led under fire år med Donald Trump som president.

Trump truet blant annet med å trekke USA ut av Nato og trakk landet ut av Parisavtalen.