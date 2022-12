Bhutan er et av få land som tar opp mer CO₂ enn de slipper ut

Det lille landet som ligger klemt mellom India og Kina, har bare 770.000 innbyggere. Bhutan er dekket av skog, faktisk så mye som 70 prosent av landet.

Mens andre land strever mot målet om å bli karbonnøytrale, er Bhutan allerede karbonnegative, de tar opp mer karbondioksid enn de slipper ut.

Ifølge klimaminister Sonam Phuntsho Wangdi startet reisen mot å bli karbonnegativ på 1970-tallet. Den daværende kongen skal ha lagt grunnlaget for en økonomi bygget på bærekraftig forvaltning av skogen.

I 2008 ble Bhutans grunnlov endret til å inneholde et mål om at landet skal være dekket av minst 60 prosent skog.

Karbon-negative

Sammen med Panama og Surinam er Bhutan medlem av den lille gruppen med land som er karbonnegative.

– Vi viser verden hva vi kan få til om vi har politisk vilje, har Bhutans klimaminister Sonam Phuntsho Wangdi tidligere uttalt.

Alle disse tre landene har til felles at de har mye skog og natur som fungerer som karbonlager.

Utsikt over byen Punakha i Bhutan. En blanding av rismarker, fjell, skog og hus. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Naturen som karbonlager

Bhutan er et godt eksempel på hvorfor naturen er en viktig del av å løse klimaendringene. Landet produserer rundt 2,2 millioner tonn med karbondioksid, men skogene absorberer og tar opp over det dobbelte, skriver Earthorg.

Naturen er et viktig karbonlager, rundt halvparten av de menneskeskapte CO2-utslippene blir absorbert i havet og av vegetasjonen på land.

NATUR: Det lille landet har grunnlovsfestet at minst 60 prosent av landet skal være dekket av skog. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Men denne naturlige karbonsvampen er under sterkt press. Ifølge en FN-rapport står 1 million arter i fare for å bli utryddet.

I den samme rapporten konkluderte 145 eksperter at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Overforbruk at naturressurser er en av de største årsakene.

Bildet tatt sommeren 2018 viser hovedstaden i Bhutan Thimphu. Byen er omringet av fjell og skog. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Mener Bhutan kan være en inspirasjon

WWF mener resten av verden burde la seg inspirere av det lille landet.

– De har jo forstått det helt vesentlige; at det å la skogen stå er bra for både klimaet og naturmangfoldet. Naturen rundt oss er verdens beste klimatiltak fordi den fanger og lagrer over halvparten av alt karbon vi mennesker slipper ut, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Selv om Bhutan er et lite land, med under 1 million innbyggere, tror Andaur det er mulig at man kan få til det samme andre steder, også i Norge.

– Her i Norge haster det med å stanse nedbygging av både myr og skog, og endre skogbruket, slik at vi sørger for at skogen binder og holder på karbonet. Og når Bhutan kan få det til, så kan vi også, sier Andaur.

Og verdens ledere har en gyllen mulighet til å ha politisk vilje. På naturtoppmøtet har de ambisjoner om å vedta en «Paris-avtale» for naturen.