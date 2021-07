Beveget Merkel besøkte flomområdene

Angela Merkel besøkte landsbyen Schuld i Rheinland Pfalz, der hun ble ledsaget av delstatens regjeringssjef Malu Dreier.

Schuld er et av de stedene som ble hardest rammet under flommen. Men som ved et under kom alle innbyggerne fra katastrofen med livet i behold.

Kansleren var tydelig rystet over de voldsomme ødeleggelsene:

– Det er en surrealistisk, nesten uvirkelig situasjon, sa kansleren. – Men vi skal sørge for at verden, steg for steg, blir normal igjen, sa hun.

Tallet på omkomne i delstaten Rheinland-Pfalz nå kommet opp i 110. Totalt i Tyskland er det funnet 156 døde. I Belgia er tallet omkomne minst 27, slik at det samlede dødstallet etter flomkatastrofen nå er 183.

Forbundskansler Angela Merkel lovet omfattende hjelp under sitt besøk i de flomrammede områdene i det vestlige Tyskland. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Vi håper alle på Deres hjelp

Angela Merkel var på offisielt besøk i USA da storflommen rammet Tyskland. Dette er derfor hennes første besøk i flomområdene.

Hun tok seg god tid på sin vandring gjennom landsbyen Schuld, og snakket med flere innbyggere og redningsarbeidere.

Hun hadde blant annet en lang prat med mannskaper fra brannvesenet. Og en av dem hadde følgende budskap til Tysklands leder:

– Vi håper alle på Deres støtte.

Og forbundskansleren lovet omfattende hjelp til de flomrammede:

– Onsdag vil regjeringen vedta et program med tiltak. Det handler både om kortsiktige krisetiltak og om hjelp til en gjenoppbygging som vil ta tid, sa hun.

En redningsarbeider orienterer Merkel om situasjonen under dagens besøk i landsbyen Schuld. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Nesten ikke ord

Etter besøket i Schuld dro Merkel til nabobyen Adenau, der hun ga en erklæring til mediene:

– Det som har skjedd er skrekkelig. Det tyske språk har nesten ikke ord for de ødeleggelser er blitt gjort, sa forbundskansleren.

Men hun la til:

– Det er også beroligende å se hvordan menneskene holder sammen. Hvordan de hjelper hverandre og hvilken solidaritet som blir vist.

Merkel understreket også at flomkatastrofen må få politiske følger:

– På kortere og lengre sikt må vi ta mer hensyn til natur og klima enn det vi har gjort de siste årene.