– Utfordringene i vår økonomi, vårt demokrati og vårt klima kan enten overvelde oss, eller gi oss en historisk mulighet til å utløse USAs genialitet, sier O'Rourke i denne video-kunngjøring på Twitter, som ble lagt ut torsdag.

O'Rourke har sittet tre perioder i Representantens hus, men det var først i fjor han virkelig vekket oppsikt da han utfordret republikaneren Ted Cruz i senatsvalget Texas. Riktignok ble O'Rourke slått, men bare så vidt, med 3 prosentpoeng.

Det løftet ham opp i folks bevissthet som en mulig presidentkandidat. Under valgkampanjen i Texas ble han sammenlignet med Barack Obama for sin karisma og sitt positive budskap.

O'Rourke lanserte også en grasrotkampanje på nett som sikret ham enorm finansiering i god tid før valget.

Beto O'Rourke da han ble intervjuet i Oprah Winfreys TV-program 5. februar i år. Foto: Kathy Willens / AP

Gode målinger, men mange kandidater

Meningsmålinger har rangert O’Rourke som nummer tre av mulige demokratiske kandidater etter tidligere visepresident, Joe Biden, som ikke har kunngjort at han stiller opp ennå, og senator Bernie Sanders.

– Dette er jeg skapt for, sier O'Rourke i et intervju med Vanity Fair. Der sier presidentkandidaten at han vil gi alt for USA.

Men det er mange håpefulle presidentkandidater fra Det demokratiske partiet i tillegg til de tre nevnte mennene. Ikke minst er det mange kvinner, blant dem Kamala Harris, Elisabeth Warren, Amy Klobuchar og Kirsten Gillibrand.

Demokratenes landsmøte i juli i 2020 går av stabelen i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Klima, marihuana og innvandring

I et intervju med CNN nylig trakk O'Rourke fram klima som den viktigste og mest akutte kampsaken sin. Han nevnte også jobbskaping og endringer i innvandringspolitikken.

Han har også argumentert for strengere våpenlover, regulering av oljeindustrien og en helsereform som garanterer at alle får medisinsk bistand.

Under valgkampen i Texas tok han flere progressive standpunkter og argumenterte blant annet for legalisering av marihuana og en reform av strafferettssystemet.

Beto O’Rourke og hans kone Amy Hoover Sanders under senatsvalgkampen i Texas i fjor høst. Foto: PAUL RATJE / AFP

Det har lenge vært knyttet spenning til om O'Rourke ville stille som presidentkandidat. I desember i fjor traff han tidligere president Barack Obama, som etterpå omtalte O'Rourke som en imponerende ung mann som gjorde en fantastisk valgkamp i Texas.

– Det føltes som han baserte sine uttalelser og posisjoner på det han trodde på, sa Obama.

Kalt for lettvekter av Trump

Donald Trump kalte O'Rourke en lettvekter under mellomvalget i fjor høst. Presidenten skrev på Twitter at han ikke må få lov til å gjøre Texas om til et nytt Venezuela.

– Han later som han er moderat, men han er egentlig en venstreorientert som vil åpne grensene, sa Trump i en tale til støtte for Ted Cruz.

O’Rourke har også en fortid som gitarist i rockebandet Foss som ble presentert i TV-showet Let's Get Real i El Paso Texas i 994