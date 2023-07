Bestemødrenes ukjente motstandskamp

De kaller seg «Spetsnaz 68+».

En tydelig henvisning til spesialstyrkene i den gamle sovjetiske hæren.

De godt voksne kvinnene som NRK treffer, er ikke akkurat de vi forbinder med tøffe menn med solbriller og kalasjnikover.

De fleste er rundt 70 år.

Zinaida Sovoka leder kvinnene i «Spetsnaz 68+", som på frivillig basis med base i en kirke i Uman hjelper de ukrainske soldatene ved fronten. Foto: Morten Jentoft/NRK

– Mitt barnebarn deltar i krigen, sier Zinaida Sovoka utenfor en nybygd ortodoks kirke i byen.

De har alle kjente og kjære som fysisk deltar i krigen. Men bestemødrene bidrar også på sin måte i den verste krigen Europa har sett siden 2. verdenskrig.

Nødproviant i skyttergravene

Inne i et lite tilbygg til kirken ligger det fullt opp med små plastposer med tørket brød og nøtter.

– Disse posene kan soldatene ha i bukselommen. Da kan de klare seg i flere dager når de ligger i skyttergraven i fremste linje, forklarer Zinaida.

Frivillige i Uman har helt siden 2014 støttet soldatene ved fronten med mat og andre forsyninger. Foto: Privat

Under kamphandlingene kan snikskyttere og granatild gjøre det umulig for soldatene å komme seg tilbake til basene. Da må de klare seg med det de har på kroppen, forteller hun.

Derfor er denne type ferdigpakket nødproviant noe av det kvinnene i Uman bruker mest tid på å gjøre klar.

Førstehjelpsutstyr ofte avgjørende

Halina Svereda jobber som sykepleier. Hun har hovedansvaret for at det sendes nødvendig medisinsk utstyr til soldatene.

Halina Svereda er sykepleier og har ansvaret for det medisinske utstyret som sendes fra Uman til soldatene ved fronten. Foto: Morten Jentoft/NRK

– Det er stort behov for turnikeer som kan stoppe blødninger, sier hun.

I tillegg sender kvinnene bårer og annet forbindingsutstyr. Dette er ofte avgjørende for å berge liv før soldatene kan fraktes videre til sykehus, forteller hun.

Zinaida Sovoka og hennes «Spetsnaz-soldater» sender nesten hver uke forsyninger til soldatene ved fronten. Dette er varer de selv skaffer fra lokale produsenter, eller kjøper med innsamlede penger.

Det er stort behov for medisinsk førstehjelpsutstyr ved fronten i Ukraina. Dette er bårer som kvinnene i Uman har sendt til soldatene. Foto: Privat

Ved inngangen til selve kirkerommet henger det et stort ukrainsk flagg, signert av soldatene – som et takk for hjelpen.

Her er det også bilder fra de mange besøkene Zinaida Sovoka selv har gjort til soldatene ved fronten. Først og fremst ved Bakhmut i Donetsk, der det største slaget i denne krigen til nå har stått.

Zinaida Sovoka har selv mange dradd med forsyninger til de ukrainske soldatene ved fronten. Foto: Privat

Da russiske raketter traff Uman

Her i Uman kan krigen denne varme sommerdagen virke langt unna, men Zinaida viser NRK at heller ikke her er det trygt.

28. april klokka 3 om natten traff en russisk krysserrakett en boligblokk litt i utkanten av byen.

23 mennesker ble drept. Seks av dem barn.

Zinaida Sovoka tar oss med til det lille provisoriske minnesmerket som er satt opp for å minnes de døde.

Barn i Uman har laget dette minnesmerket. Seks av de som ble drept i det russiske angrepet 28. april var barn. Foto: Morten Jentoft/NRK

Like ved har barn i Uman kommet med sine kosedyr.

Ifølge en rapport fra FN har 535 barn blitt drept som følge av krigen i Ukraina, 1047 er såret.

Zinaida Sovoka foran minnesmerke over de som ble drept i det russiske angrepet på Uman 28. april. Foto: Morten Jentoft/NRK

Dødsmarkene

Tilbake utenfor kirken får vi en eksklusiv liten konsert med Halina Melnik, en annen av «Spetsnaz 68+»-soldatene.

Hun synger en gammel sang om krig og sorg. Mange av kvinnene gråter åpenlyst når de hører sangen.

De vet at tapstallene er høye akkurat nå, når Ukraina har satt i gang motangrep mange steder ved fronten.

Halina Melnik har som alle kvinnene ved kirken i Uman, en nær slektning som er ved fronten. Foto: Morten Jentoft/NRK

Kvinnene i Uman er likevel optimistiske.

– Vi skal kjempe til seieren er vår, sier Zinaida Sovoka

Etter planen skal den neste varebilen med forsyninger til soldatene ved fronten sendes av gårde 7. juli.

Alle kvinnene i «Spetsnaz 68+» sier at de håper at krigen en dag tar slutt.

Men ikke før Ukraina har seiret og de russiske styrkene er ute av landet.