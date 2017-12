22. august 1927 styrter en Fokker F fra KLM i Kent. Ett medlem av besetningen mister livet, ingen av passasjerene. Det var den mest alvorlige sivile luftfartshendelsen det året.

Ulykken skjedde tre måneder etter den historiske flyturen til Charles Lindbergh. Turen fra New York til Paris i 1927 ble et vendepunkt for luftfarten. Etter det ble det fart i passasjertrafikken, fordi det å fly ble oppfattet som trygt.

Noe det egentlig er, selv om tallene fra alle år etter 1927 ser ut til å peke på det motsatte. Bortsett fra i år.

VERSTE ULYKKE: I 1977 kolliderte to Boeing 747 på flyplassen i Tenerife. 583 mennesker mistet livet. Foto: Ap

Besetningen omkom

Den eneste fatale flyulykken hittil i år, kom 16. januar. Den skjedde ved flyplassen Manas i Kirgisistan.

En Boeing 747 fra Turkish Airlines slo i bakken over en kilometer fra rullebanen. Dette var et fraktfly. Alle fire i besetningen omkom. Ulykken krevde også livet til 35 mennesker på bakken, men altså ingen flypassasjerer.

Det har vært flere flyulykker i år, men i de fem andre hendelsene, har ingen mistet livet i ulykken.

MEST ALVORLIG I ÅR: Et fraktfly styrtet i et boligområde 16. januar i år. Alle ombord omkommer, men flyet hadde ingen passasjerer. Foto: VLADIMIR PIROGOV / Reuters

Dør av andre grunner

Sivile passasjerer har mistet livet, men det er på grunn av sykdom eller annet, ikke på grunn av flyet de satt i. En person omkom noen uker etter en flyhendelse, men ikke i selve ulykken.

Det har også vært helikopterulykker og ulykker med private småfly som har krevd liv.

Dette gjør året 2017 unikt. I alle andre år etter 1927 har sivile flypassasjerer omkommet i ulykker.

Året som kommer nærmest, er 1944. Et år der veldig mange mennesker omkom i luften, men få sivile flypassasjerer. 31 betalende, sivile dør.

VERSTE ÅRET: 1972 har den uhyggelige rekorden. Da omkom 2367 mennesker i et utall forskjellige ulykker. En av de mange skjedde i Andesfjellene, der de overlevende passasjerene til slutt spiste flere av de omkomne. 2001 og angrepet på tvillingtårnene er ikke regnet med. Foto: Ap

Noen dager igjen ...

Året er ikke over. Statistikken for 2017 kan fortsatt komme til å se dårlig ut. I fjor var det åtte ulykker der passasjerer mistet livet. Året før var det seks, og i 2014 var det sju.

– Du kan trygt ta flyet hjem fra juleferie. Dette betyr ikke at det kommer til å falle ned fem-seks fly i løpet av de neste dagene, sier postdoktor Kristina Rognlien Dahl ved

BARE REIS HJEM: Postdoktor Kristina Rognlien Dahl ved Universitetet i Oslo forklarer at statistikk fungerer slik at det ikke er høyere risiko for ulykker i de neste dagene. Foto: Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo.

– Det er ikke slik det fungerer.

Hun har statistikk og risikoanalyse som spesialfelt, og det vi ser i år, er noe som blir kalt et abnormt avvik.

– Det er noe vi ser i alle serier av data, forklarer hun.

– I luftfarten er det en gjennomgående trend over tid som viser at det blir tryggere og tryggere å fly. I denne trenden har vi variasjoner over tid. Dersom dette blir det gledelige resultatet for i år, så er det et stort avvik.

– Det betyr dessverre ikke at vi kan forvente like få ulykker neste år, sier Rognlien Dahl.