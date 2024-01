Beryktet narkobaron på rømmen - igjen

José Adolfo Macías Villamar, bedre kjent som «Fito», rømte fra høysikkerhetsfengsel La Roca i landets nest største by Guayaquil. Havnebyen er hardt rammet av narkotikarelatert vold.

«Fito» antas å kontrollere all kriminalitet i Ecuador og omtales som «landets farligste».

Rømlingen leder landets mektigste kriminelle gjeng og narkotikakartell, Los Choneros.

Adolfo Macías overtok ledelsen av narkotikakartellet i 2020 etter drapet på sin forgjenger Jorge Luis Zambrano.

44-åringen har vært fengslet siden 2011 og skal sone en 34 år lang dom.

Væpnede styrker transporterer Adolfo Macías, leder for det beryktede narkotikakartellet Los Choneros. Foto: Joint Command of the Armed Force / Reuters

Unntakstilstand

Hendelsen har ført med seg en bølge av kriminalitet, blant annet i landets mange fengsler, hvor kriminelle gjenger har stor makt og politiet er under et enormt press.

President Daniel Noboa innførte mandag unntakstilstand i 60 dager og nasjonalt portforbud på nattetid.

En video som sirkulerer i sosiale medier viser en bortført politibetjent som blir tvunget til å lese opp en beskjed til den forholdsvis ferske presidenten.

– Du erklærte krig, da er det krig du får. Du erklærte unntakstilstand. Vi erklærer politi, sivile og soldater som krigsbytte.

KONFLIKTFYLT: Væpnede soldater patruljerer Quitos gater etter et døgn preget av kaos og vold. Foto: Reuters

Gjengene har tatt kontroll over fengsler og både fanget og drept politi flere steder i landet.

To politifolk er blant de minst ti drepte det siste døgnet, opplyser politiet i landet. Flere personer er også bortført.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Adolfo Macías er på rømmen.

Tilbake i 2013 klarte han å unnslippe de høye fengselsmurene sammen med 17 andre innsatte fra La Roca-fengselet.

Den gang var han på flukt i flere måneder før rømlingene ble tatt i mai samme år.

Massiv eskalering

For kun fire år siden ble Ecuador ansett som ett av Latin-Amerikas fredeligste land.

Mye har skjedd siden den tid.

Det er spesielt narkotikarelatert kriminalitet som har skutt i været de siste årene.

Dette grunnet landets geografiske plassering mellom nabolandene Peru og Colombia, verdens største kokainprodusenter. Ecuador har dermed blitt en slagmark for ulike narkotikakarteller som kjemper om kontroller over smuglerrutene.

Skip med bananer blir brukt til å smugle kokain til blant annet Europa. Minst to av de store beslagene i Norge i fjor, kom fra Guayaquil i Ecuador.

Tusenvis av mennesker blir drept hvert eneste år som følge av gjengvold. Dette gjelder både tilfeldige ofre, men også dommere og politikere som blir rammet av målrettede angrep.

I fjor ble over 7.500 mennesker drept, ifølge politiets oversikt.

Blant dem var presidentkandidat Fernando Villavicencio som ble skutt under et valgmøte i hovedstaden Quito. Hendelsen skjedde få timer etter at han hadde gått hardt ut mot Ecuadors mektige narkotikakarteller.

Adolfo Macías har ved flere anledninger blitt knyttet til drapet fordi han tidligere har truet med å drepe presidentkandidaten.

Det pågår nå en klappjakt for å finne den mektige gjenglederen, skriver The Guardian.

Storming av TV-studio

Tirsdag kveld brøt tungt væpnede og maskerte personer seg inn hos kanalen TC Television under en direktesending. Det hele ble sendt live før kanalen gikk av luften.

TC Television er en av de største mediehusene i Ecuador. Hendelsen skjedde i landets største by Guayaquil.

Stormingen av TV-studioet skjer dagen etter at president Noboa erklærte unntakstilstand i landet, inkludert et nasjonalt portforbud på nattetid.

13 personer er pågrepet etter hendelsen og siktet for terror, ifølge politiet.

– Dette er en handling som bør betraktes som terror, sa politisjef César Zapata til TV-kanalen Teleamazonas.

Se video av stormingen her:

Her stormer væpnede menn inn i TV-studio Du trenger javascript for å se video.

Organisert kriminalitet

– Fangene styrer fengslene, sier Eduardo Gamarra til CBS News.

Professoren i internasjonale relasjoner ved Florida International University forklarer at gjengene i all hovedsak kontrollerer landets fengsler.

– Gjengmedlemmer blir fengslet og som et resultat har disse fengslene blitt grobunn for organisert kriminalitet, sier professoren.

Landets tidligere regjeringer har ikke vært i stand til å håndtere volden. I valgkampen lovet landets nye president harde tiltak, men det ser ut til å ha fått gjengene til å reagere med enda mer vold.

Politiet i Guayaquil er på vei til TV-studioet som ble stormet av maskerte menn tirsdag. Foto: AFP

Professoren mener volden kommer som følge av konfrontasjon mellom staten som prøver å omorganisere og gjenvinne makten - og responsen fra den enorme organiserte kriminaliteten landet er utsatt for.

– Situasjonen i Ecuador er et direkte resultat av at den nylig innviede regjeringen, ledet av den unge presidenten Daniel Noboa, prøver å hevde sin makt over enormt mektige transnasjonale organiserte kriminelle nettverk, konstaterer han.

Tar grep

Nå har president Daniel Noboa erklært en intern væpnet konflikt.

– Jeg har beordret de væpnede styrkene til å utføre militære operasjoner for å nøytralisere disse gruppene, skriver Noboa i sosiale medier og viser til voldelige gjengmedlemmer.

President Daniel Noboa taler under en seremoni i hovedstaden Quito i det nordlige Ecuador. Foto: AFP

I november lovet den nyvalgte presidenten å temme den stadig voksende bølgen av narkotikarelatert vold i Equadors gater og fengsler.

Den høyreorienterte presidenten har tidligere uttalt at kampen mot gjengkriminalitet er en av hans viktigste oppgaver.

I en video på Instagram sa Naboa mandag at landet ikke vil la seg true eller forhandle med det han omtaler som «narkoterrorister».

Stor bekymring

Flere land uttrykker nå stor bekymring for volden i landet.

Her til lands har Utenriksdepartementet oppdatert sin reiseinformasjon og ber reisende om å utvise ekstra forsiktighet i områder hvor kriminelle grupper opererer.

– Turister oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og utvise ekstra forsiktighet. Følg med i mediene og lytt til råd fra lokale myndigheter, skriver UD på sin nettside.

Kina har stengt landets ambassade i Quito midlertidig og USA er også svært bekymret for situasjonen.

Brian Nichols i det amerikanske utenriksdepartementet skriver på X/Twitter at USA er «svært bekymret for dagens vold og kidnappinger».

Politiet patruljerer hovedstaden Quitos historiske sentrum etter voldshendelsene i landet. Foto: Karen Toro / Reuters

Videre blir det sagt at amerikanske tjenestemenn vil opprettholde den tette kontakten med teamet til Ecuadors president.

Nabolandet Peru setter nå inn politistyrker og erklærer unntakstilstand i de nordlige grenseområdene.