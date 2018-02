Berlusconi: – Jeg fikk en slutt på den kalde krigen

– Da jeg satt i regjering i 2001 sa jeg offentlig at jeg ville få en slutt på den kalde krigen, som hadde vart i 50 år og var en kilde til mye smerte, skal Berlusconi ha sagt da han gjestet et TV-program, melder Reuters.

Historikere er uenige om nøyaktig hvor lenge den kalde krigen varte, men ifølge Store norske leksikon har det etter 1990 vært vanlig å karakterisere det som perioden fra rundt 1945 til 1990.

Nato-toppmøte

Berlusconi sa på sin side at den ikke var over før i mai 2002, da USAs president George W. Bush og Russlands president Vladimir Putin deltok på et Nato-toppmøte i nærheten av Roma.

– Jeg lyktes, fordi her i Roma i 2002 så overbeviste jeg George Bush og Vladimir Putin om å få en slutt på den kalde krigen, hevdet Berlusconi.

Han sa at det skjedde takket være en Nato-avtale som ble undertegnet, der samarbeid mellom den militære samarbeidsorganisasjonen og Russland på enkelte områder ble skissert.

Valg

Berlusconi, som var statsminister i fire ulike regjeringer mellom 1994 og 2011, leder partiet Forza Italia.

Partiet ligger sammen med samarbeidspartiene an til flertall i valget på ny nasjonalforsamling 4. mars.

Ut fra meningsmålingene ser det derimot ikke ut til at høyrekoalisjonen skal få flertall.

Uavhengig av valgresultatet kan ikke Berlusconi få en ny statsministerperiode, på grunn av en dom for skattefusk.