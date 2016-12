Berlin-mistenkt filmet ved moské etter angrepet

Tunisiske Anis Amri som mistenkes for å ha stått bak angrepet mot et julemarked i Berlin, besøkte en moske etter angrepet, viser overvåkingsopptak.

Bevisene mot 24-åringen som fortsatt er på frifot, blir stadig flere, ifølge tysk politi.

Identitetspapirene til Amri ble funnet i lastebilen som ble brukt under terroraksjonen som kostet tolv mennesker livet.

Politiet fant også 24-åringens fingeravtrykk inne i bilen.

Nå har det kommet fram videomateriale fra overvåkingskameraer som viser at Amri var utenfor en moske i bydelen Moabit timer etter angrepet, skriver kringkasteren RBB.

Amri ble filmet da han gikk ut fra den samme moskeen den 14. og 15. desember.

Overvåket til september

Politiet foretok en razzia mot moskeen torsdag. Den beskrives av RBB som et tilhold for IS-sympatisører.

Avisen Tagesspiegel siterer etterforskningskilder som mener Amri fikk kutt i ansiktet under angrepet, og at han fortsatt kan befinne seg i Berlin.

Amri har vært under overvåking siden mars, og sikkerhetstjenesten visste at han var i kontakt med radikale islamister.

Han var mistenkt for å planlegge et ran for å finansiere våpenkjøp, og ifølge Der Spiegel skal han ha meldt seg frivillig til selvmordsangrep.

Overvåkingen skal ha opphørt i september grunnet manglende bevis, mens andre medier skriver at han har vært vurdert som en trussel av tyske myndigheter siden november, men forsvant fra radaren i desember.

Opptak av lastebilen

På samme tid skriver det tyske nyhetsbyrået DPA at videoopptak av at lastebilen kjører inn på Breitscheidplatz i stor fart, er publisert av avisen Bild.

Opptaket er gjort av et dashbord-kamera, og viser hvordan folk løper fra steder sekunder etter at lastebilen braser inn fra veien til markedet. I motsetningen til tidligere opplysninger, ser frontlysene ut til å være på.

Politiet tror lastebilen rakk å kjøre 50 til 80 meter gjennom markedsområdet før den stoppet. En person i lastebilen kom seg fra stedet.

En drøy time etter ble en mann som var mistenkt for å ha kjørt lastebilen pågrepet, men han ble senere sluppet fri.

En polsk mann ble funnet død i lastebilen. Han antas å være den opprinnelige sjåføren, men at lastebilen ble kapret.

Familien trygler

Tyske myndigheter har utlovet en dusør på 900.000 kroner over hele Europa for informasjon som kan lede til en pågripelse av Amri. Torsdag gikk familien ut og ba ham overgi seg.

– Om han kan høre meg, sier jeg til ham: Overgi deg selv til politiet, slik at familien kan få fred, sier broren Abdelkader Amri fra familiens hjem i Kairouan øst i Tunisia.

Anis Amri er den yngste av ni søsken og vokste opp i fattigdom med skilte foreldre, forteller broren.

I mars 2011 flyktet Amri sjøveien til den italienske øya Lampedusa for å slippe å sone en dom på fire års fengsel for ran og tyveri.