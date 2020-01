Ber USA granske om Saudi-kronprinsen hacket verdens rikeste mann

Jeff Bezos, som inntil i fjor var verdens rikeste mann, er foruten å være eier av netthandelgiganten Amazon også eier av storavisen Washington Post.

Det var i denne avisen den saudiske dissidenten Jamal Khashoggi var spaltist og skrev kritiske innlegg om regimet sitt hjemland.

Khashoggi ble drept i Saudi Arabias ambassade i oktober 2018. Amerikansk etterretning konkluderte med at Khashoggi ble drept på ordre fra kronprins Mohammed bin Salman.

Kronprinsen har avvist dette, og like før jul i fjor ble fem menn dømt til døden for drapet.

Nakenbilder på avveie

I februar i fjor anklaget Bezos tabloidavisen National Enquirer for utpressing, etter at de truet med å offentliggjøre pikante bilder Bezos hadde sendt sin elskerinne Lauren Sanchez.

Ifølge Bezos skal han ha blitt forsøkt truet til å stanse etterforskningen av hvordan og hvorfor de private bildene var kommet på avveie fra mobiltelefonen hans.

Aktivisten Iyad el-Baghdadi som har politisk asyl i Norge, skal ha bidratt til etterforskningen av lekkasjen. Våren 2019 advarte CIA norske myndigheter om en mulig saudiarabisk trussel mot El-Baghdadi.

Rapport

SPIONVIDEO: Ifølge etterforskerne, mottok Bezos denne infiserte videoen fra Mohammed bin Salman. Foto: Skjermdump

Denne uken publiserte The Guardian og Financial Times artikler som ytterligere knytter det saudiske regimet, og ikke minst kronprinsen, til lekkasjen fra Bezos mobiltelefon.

Ifølge selskapet FTI Consulting som ble hyret inn av Bezos, kan datainnbruddet knyttes til en video som ble sendt ham gjennom meldingsappen WhatsApp 1. mai 2018.

Videomeldingen skal ha kommet fra kronprins Mohammed bin Salmans konto. Salman og Bezos hadde møttes til middag én måned tidligere og utvekslet kontaktinformasjon.

Videofilen skal ifølge rapporten ha vært utstyrt med spionprogramvare, som ga inntrengerne full tilgang til Bezos mobiltelefon, ifølge FTI-rapporten.

Undersøkelser viser at datatrafikken ut av Bezos telefon steg betraktelig i månedene etter at han mottok meldingen, noe som kan tyde på at det ble hentet ut data fra telefonen.

Ber USA etterforske

Onsdag ba to spesialrapportører fra FN om at USA gransker opplysningene som framkommer i FTI-rapporten. David Caye og Agnès Callamard er eksperter på henholdsvis ytringsfrihet og utenomrettslige henrettelser og likvideringer.

– Informasjonen vi har mottatt, tyder på at kronprinsen muligens var involvert i overvåking av Bezos, i et forsøk på å påvirke, om ikke kneble, The Washington Post, sier de i en uttalelse.

USAs finansminister Steven Mnuchin ville ikke kommentere anklagene da han møtte journalister torsdag. På spørsmål om han mente amerikanske selskaper fortsatt bør involvere seg med Saudi-Arabia, svarte Mnuchin.

– Absolutt. Vi gjør mange forretninger med Saudi Arabia.

Saudi-Arabias ambassade i Washington avviser at de står bak datainnbruddet mot Bezos, og kaller opplysningene «absurde».

– Vi ber om en etterforskning av disse påstandene, så vi kan få alle fakta på bordet, skriver de på Twitter.