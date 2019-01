Ber turister avlegge løfte om ikke å ta selfie med dyr

På øyas nettside ber de turister om å avlegge et løfte om at de ikke skal jage de spesielle dyrene med «selfiestenger» etter sjeldne blinkskudd.

«Vombat, når du går forbi meg lover jeg at jeg ikke vil jage deg med min selfiestang, eller kommer for nær ungene dine. Jeg vil ikke fange deg eller forsøke å fløte deg opp», står det i løftet, som hittil er underskrevet av flere hundre turister.

I Australia har selfier med sjeldne dyr de siste årene blitt debattert og kritisert flere ganger.

Økende trend

Vombaten er et kortbeint pungdyr som kan minne litt om en liten bjørn. Den er veldig sterk og god til å grave.

– Vi ber folk respektere det faktum at de er ville dyr, og ber folk respektere dem for det de er, sier John Fitzgerald, som er turismedirektør i Tasmania, ifølge The Independent.

Han sier at det ikke er noen spesiell hendelse som har gjort at de ber turister avlegge det nye «selfie-løftet». Akkurat nå har emneknaggen «wombatselfie» blitt brukt over 400 ganger på Instagram.

– Vi ser en økning i at folk som ønsker å ta bilder av dyr, og som vil komme nær dem, sier han.

Flere advarsler

I 2017 advarte Instagram mot blant annet koala-selfier, etter at en forskningsrapport viste at dette kan skade dyrene.

I en World Animal Protection-rapport fra 2017 kom det frem at det har vært en økning i denne typen selfier med dyr på 272 prosent siden 2014.

De siste årene har også selfier med det australske dyret quokka, også kjent som korthalewallaby, vært populært.

I januar i fjor fikk trenden en oppsving da tennisstjernen Roger Federer tok en selfie med det australske dyret. På Instagram er det nå over 4000 bilder med emneknaggen «quokkaselfie».

Men på Rottnest Island, hvor mange av quokkaene holder til, er det satt om skilt om at det er forbudt å mate og å ta på dyrene.