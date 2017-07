Ber Trumps valgjukskommisjon hoppe i havet

– De kan hoppe i Mexico-golfen og Mississippi er en god delstat å hoppe fra, sier innenriksminister i Mississippi, Delbert Hosemann, om hvorvidt delstaten vil samarbeide med presidentens kommisjon.

De amerikanske delstatenes innenriksministere er administrative ledere i delstatene og har vanligvis ansvaret for å avvikle valgene.

President Trump satte 11. mai ned kommisjonen som skal granske påstander om valgfusk under fjorårets presidentvalg.

Kommisjonen skal blant annet granske påstander om urettmessig stemmegivning og feil ved registrering av velgere i forkant av presidentvalget i fjor.

Den blir ledet av visepresident Mike Pence og Kansas-politikeren Kris Kobach, som skal rapportere tilbake til Trump om sine funn innen 2018.

Reaksjoner fra begge partier

Det er et brev fra kommisjonens nestleder, Kris Kobach, som har vakt sterke reaksjoner.

I brevet, som er sendt til alle USAs delstater, ber Kobach om at delstatene overleverer informasjon om velgere, inkludert navn, de siste fire sifrene i trygdenummeret, adresser, fødselsdato, politisk tilknytning, rulleblad og om de har stemt ved tidligere valg.

Hoseman er en av flere republikanske delstatspolitikere som har reagert kraftig på at presidentens kommisjon har bedt om persondata om velgere.

Hans kollega i Indiana, republikaneren Connie Lawson, sier at informasjon om navn, adresse og hvilket kongressdistrikt man hører hjemme i, er offentlig informasjon. Ellers ønsker hun ikke å overlevere data til kommisjonen.

Både i Mississippi og Indiana fikk Trump et klart flertall av stemmene ved presidentvalget med henholdsvis 58,3 og 57,2 prosent.

Likevel nekter altså hans partifeller i begge delstatene å overlevere data til kommisjonen i frykt for at det skal kunne misbrukes.

Har sagt han fikk flest stemmer

Presidenten har reagert på motstanden fra delstatene, både fra republikanere og demokrater, med å angripe dem på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Mange delstater nekter å gi informasjon til den svært fremstående valgkommisjonen. Hva har de å skjule?» skriver presidenten på Twitter.

Trump har, uten å legge fram bevis for det, hevdet at mellom 3 og 5 millioner mennesker stemte ulovlig i valget.

Han mener derfor å kunne vise at han fikk flere stemmer enn Hillary Clinton, til tross for at de offisielle resultatene viser at hun fikk over 2,8 millioner flere stemmer enn Trump.