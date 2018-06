Ber til Gud om at dykkerne finner guttene i grotten

Én uke har gått siden elleve gutter i alderen 11 til 16 år og den 25 år gamle fotballtreneren deres forsvant inn i den store Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen nord i Thailand.

Kraftig regnvær gjorde at de ble fanget inne i den 10 kilometer dype labyrinten, og ingen har sett eller hørt livstegn fra dem siden.

Utenfor grotteinngangen venter fortvilte foreldre, som holder bønneseremonier og roper i håp om at sønnene deres skal høre dem.

Over 1.000 redningsarbeidere, blant dem dykkere fra den amerikanske marinejegerstyrken Navy SEAL, forsøker møysommelig å ta seg innover i de oversvømte grottegangene, men har store vansker i det gjørmebrune vannet. Grotte-eksperter fra Australia, Storbritannia, Kina og Japan bistår også.

INTERNASJONALE EKSPERTER: Den britiske grottedykkeren Robert Charles Harper utforsker en kløft i fjellet. Foto: KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN / AFP

Fortvilte rop

Lørdag greide Navy SEAL-dykkerne å ta seg inn til et sted der flere grotteganger møtes, og man tror at guttene oppholder seg i et stort grottekammer 2–3 kilometer lenger inne, opplyser guvernøren i Chiang Rai-provinsen, Narongsak Osottanakorn.

Dykkere tok seg inn til det samme stedet tidligere i uka, men ble da tvunget tilbake av flomvannet. Kraftige pumper har siden senket vannstanden noe, men det er fortsatt vanskelig å gå lenger inn.

– Situasjonen er bedre i dag enn den var i går og dagen før. Vannstanden har sunket betydelig, og vi pumper vann ut av alle kamre, sier Narongsak.

De innesperrede guttene har verken mat eller lykter med seg, og det stilles spørsmål ved hvor lenge de kan overleve inne i grotten.

LETER ETTER LIVSTEGN: Thailanske NAVY-seal dykkere leter etter innganger til de savnede guttene. Foto: HANDOUT / AFP

Kan overleve i over en måned

Grotteeksperter regner med at de har tilgang på vann, men frykter at det kan komme fra gårdsbruk nærheten og være forurenset av farlige kjemikalier eller bakterier.

– Dersom de drikker vannet inne i grotten og blir syke, kan det framskynde vanskene deres. Men dersom de ikke drikker det, har de også problemer, sier Anmar Mirza i US National Cave Rescue Commission.

Selv uten mat tror han at de veltrente unge guttene «lett kan overleve en måned eller halvannen», men at det er svært vanskelig for dem å håndtere den psykiske belastningen nede i mørket.

– Det største problemet de står overfor nå, er psykologisk, for de vet ikke når hjelpen kommer, sier Mirza.

TRENER PÅ REDNING: Thailandske redningsmannskaper øver på å berge ut skadde fra grotten. Foto: Sakchai Lalit / AP

Leter etter innganger

Flere team av redningsarbeidere fintråler skogsområdet rundt åpningen til Tham Luang Nang Non-grotten i håp om å finne nye og hittil uoppdagede innganger.

Andre eksperter har boret seg 40 meter ned til et av grottekamrene, men heller ikke der er det livstegn.

Fredag ble det heist ned mer enn ti såkalte «håp-bokser» i grotten, som i tillegg til kart og penn inneholder snacks, drikke, medisin, en fakkel og stearinlys. I boksene ligger det også lapper med beskjeder til guttene:

– Hvis dere mottar dette, vennligst marker på kartet hvor dere er. Alle står klare for å gi dere umiddelbar hjelp.