Ber politiet i Minneapolis holde seg unna skolebarn

– Som en svart mann i USA så er du alltid urolig. Du vet at de alltid holder øye med deg. Du kan gjøre alt riktig og du kan fortsatt bli utsatt for politivold, sier 17 år gamle Alejandro Anderson til NRK.

Lagt i bakken som 11-åring

Han har vokst opp i gatene i North-Minneapolis, i byen der demonstrasjonene har herjet i over en uke. Han er å ingen måte overrasket over det som har skjedd.

– Jeg har aldri opplevd noen positive møter med politiet. Jeg har aldri blitt arrestert, men hver gang jeg møter dem så er de alltid uhøflige.

Alejandro Anderson vet han skal holde seg unna bråk, for han føler politiet holder alltid et godt øye med hva han og andre svarte gjør. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Brorparten av politiet i dette området er hvite, og de fleste bor i andre byer eller deler av byen. Så hver gang de er i dette nabolaget, så ser de kun ungdommene som problemer og møter dem aldri i andre situasjoner, forteller 17-åringen som har planer om å studere videre på universitetet etter siste året på videregående.

Politiet har han lite til overs for.

– Jeg husker da jeg var 11 år. De lette etter noen i nabolaget mitt, og døren vår var ikke låst. Da brøt de seg inn og selv om det bare var meg og min lillesøster der, så veivet de pistoler og ropte og skrek og tvang oss ned på gulvet. Så alt dette er ikke nytt for oss.

Voldelig mot barneskolebarn

For i dette området av Minneapolis har mange svarte vokst opp med et politi som ikke har vært særlig i kontakt med nærmiljøet. De føler hellerikke politiet ikke gir dem den tryggheten de ønsker. Ikke bare i nabolaget, men også på skolen

– På min High School er det flest svarte, og politifolkene som er på skolen forsøker egentlig ikke å bli kjent med oss eller ha noe med oss å gjøre. Så jeg tror ikke elevene føler ikke at de er til særlig hjelp, sier Brianna, som NRK møter i et parkområde like ved skolen.

Marika og Brianna føler en stor avstand mellom seg og politiet som er på skolene i Minneapolis. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Politiet i Minneapolis har en avtale med de offentlige skolene i byen, men vi har faktisk oppfordret dem til å avslutte denne avtalen. Vi har nemlig rapportert om flere tilfeller der politiet ved skolene har vært voldelige mot barna, sier Marika Pfefferkorn, som hjelper ungdommen gjennom et initiativ hun selv har startet.

Hva mener du, er politiet voldelige mot barna?

– Ja, vi har sett politifolk som har håndtert barneskolebarn slik at de har blitt båret ut av skolen, sier hun.

Åtte ganger så ofte

Politiet her har fått hard medfart i mediene den siste uka. Snakke med oss vil de ikke, men CNN og NBC har analysert Minneapolis-politiets maktbruk siden 2012.

Tallene viser at politiet har brukt forskjellige former for kvelertak 428 ganger siden 2012.

Det innebærer at de har brukt teknikken rundt en gang i uken i gjennomsnitt.

Nesten to tredeler av dem som ble tatt kvelertak på, var svarte. Til tross for at bare 19 prosent av innbyggerne i Minneapolis er svarte.

En svart har dermed åtte ganger så stor risiko som andre for å bli tatt kvelertak på av politiet.

Nå åpner myndighetene ikke bare en etterforskning av det som skjedde da George Floyd døde, men også av større deler av politiets virksomhet.

Usikker

På gata i Minneapolis er de ikke spesielt imponert over myndighetenes hånderting.

– Hele livet mitt har jeg deltatt i fredelige demonstrasjoner, men det har aldri ført til noe. Men kanskje dette vil gjøre det, sier Alejandro.

Tror du det, at det vil skje en forandring?

– Trolig ikke. For vi svarte har gjort alt vi kan i flere hundre år, og nesten ingen ting har forandre seg. Så jeg vet ikke hva vi skal gjøre nå.