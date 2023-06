Ber om hjelp til å komme inn i oversvømmede byer

Både president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Denys Sjmyhal appellerer om internasjonal hjelp etter ødeleggelsen av den store Kakhovka-demningen.

– De russiske okkupantene gjør ingenting for å hjelpe. De har etterlatt dem for å drukne.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner; på vegne av regjeringen i Ukraina, dere må gjøre noe nå, sa statsminister Denys Sjmyhal.

– Vi bønnfaller dere om å gå inn og foreta evakueringen av dem som bor i de russisk okkuperte delene av Kherson fylke, de som russerne har «dømt til døden», sa fortsatte Sjmyhal.

En video lagt ut av det ukrainske forsvaret på Twitter viser ukrainske droner som dropper vannflasker til alle som er fanget i husene sine.

Innbyggere forteller til ukrainske medier at det ikke er noen organisert evakuering.

Får ikke forlate husene

Det var natt til tirsdag at murene i demningen brast og vannet fra det store Kakhovka-reservoaret og Dnipro-elven fikk fritt leide nedover.

Ifølge den ukrainske guvernøren er nå 600 kvadratkilometer av hele Kherson fylke under vann.

32 prosent av dette er på østsiden av elven, der ukrainske styrker har kontroll. 68 prosent er på vestsiden av elven, som russiske styrker fremdeles okkuperer, opplyser Oleksandr Prokudin på sosiale medier.

Til sammen 29 byer og landsbyer er oversvømmet. 19 av dem ligger på østsiden, 10 vestsiden. Storbyen Kherson er også delt, i én ukrainsk og en russiskkontrollert del.

Danmarks Radio har snakket med en kvinne som har moren sin på den russiskekontrollerte siden av elven.

– Hun har fortalt datteren: Jeg sitter bare her og venter på å dø. Jeg sitter i annen etasje i mitt hus sammen med naboen. Jeg kan se vannet stige, og vi får ingen hjelp. Hva skal vi gjøre? forteller DRs korrespondent Anna Gaarslev.

Dette bildet er gitt ut av den russiskkontrollerte byadministrasjonen i Nova Kakhovka. Foto: AP

Ulike fortellinger av situasjonen

Ifølge den nasjonale ukrainske redningstjenesten er rundt 2000 personer frem til nå evakuert fra områdene redningstjenesten når.

Det bor rundt 16.000 mennesker i det som kalles «den kritiske sonen» på ukrainsk side.

Myndigheter, forsvaret og hjelpeorganisasjoner har mobilisert og samarbeider med å få folk ut av hus og bygninger, gi dem mat og ly og frakte dem videre til ikke-flomrammede områder.

NRK i Kherson: Folk må søke tilflukt på hustak

Hvordan situasjonen er på den russiskkontrollerte siden er mer usikkert. Det er heller ikke klart hvor mange mennesker som totalt befinner seg der.

Den russisk-innsatte guvernøren sier de har erklært unntakstilstand og gjør det som er mulig, men dette bestrides av ukrainere som bor der.

Det russiske nyhetsbyrået TASS skriver at 14.000 hus står under vann. Tass siterer videre russisk sikkerhetsjenester på at 4300 mennesker skal være evakuert, men dette er ikke verfiisert fra verken ukrainske eller uavhengige instanser.

Olesjky er en av byene som er hardt rammet av oversvømmelsene. Foto: Maxar Technologies / AP

Tre bekreftet døde

En av byene som er under russisk kontroll er Olesjky.

Den ukrainske eksilordføreren i byen forteller til Kyiv Independent at han får meldinger om sivile som ikke får lov til å forlate husene sine.

Jevhen Rysjtsjuk sier de fleste båtene i byen skal være tatt av russerne.

Innbyggere forteller til han og ukrainske medier at det ikke foregår noen organisert evakuering og at det ikke er noe hjelp å få fra de som styrer området.

Flere har søkt tilflukt på hustak og trær, for å komme unna vannmassene.

En video delt på sosiale medier viser en sivil mann med en robåt som forsøker å komme nær og legge til ved et hus som står under vann. I robåten sitter allerede en familie på fire og en hund.

Tre mennesker skal være funnet døde i Olesjky. Dødsfallene skal være de første som er bekreftet i forbindelse med flomkatastrofen.

Ber FN og Røde Kors om hjelp

President Volodymr Zelenskyj sa onsdag kveld at FN og Røde Kors og det internasjonale samfunnet må gjøre mer. Og at det er presserende at de handler.

Ifølge Danmarks Radio forsøker hjelpeorganisasjoner å få tillatelser til å komme inn i de russiskkontrollerte områdene.

Røde Kors skal ha ringt direkte til privatpersoner og sagt at de vil hjelpe med evakuering så snart de har tillatelser.

Franrikes president Emmanuel Macron lovet etter en kveldsprat med Zelenskyj at Frankrike vil sende nødhjelp løpet av «de neste timene».