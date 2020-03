Ber om hastetiltak for å beskytte aper mot koronaviruset

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Viruset er også en trussel mot våre nærmeste levende slektninger, skriver 25 eksperter og representanter for organisasjonen Great Ape Health Consortium i et åpent brev i tidsskriftet Nature.

De ber alle lands myndigheter, dyrevernere, forskere og turistindustrier om å gjøre alt de kan for å redusere risikoen for at store aper utsettes for smitte.

Mange arter er allerede truet av avskoging og krypskyttere, og forskere frykter at et virusutbrudd kan føre flere av dem nærmere utryddelse.

Kan smittes av mennesker

Det er foreløpig ikke kjent hvordan Covid-19 vil slå ut hos aper, men forskerne viser til at også milde sykdommer kan få moderate til alvorlige følger dersom de smitter fra mennesker til aper.

Smittsomme sykdommer regnes som en av de tre største truslene mot enkelte apetyper.

– Vi vet ikke hvilken effekt viruset har på dem, og det betyr at vi må ta forholdsregler og redusere risikoen for at de får det. Det betyr å stanse turisme, bremse forskning og muligens stanse infrastruktur og andre prosjekter i habitater der mennesker kommer i kontakt med aper, sier professor Serge Wich fra John Moore-universitetet i Liverpool til BBC.

Tidligere forskning har vist at sjimpanser kan få vanlige forkjølelser, og ebolaviruset har trolig tatt livet av flere tusen sjimpanser og gorillaer i Afrika.

Ansatte ved Chimpanzee Sanctuary Northwest i delstaten Washington i USA bruker masker og hansker for å beskytte dyrene. Foto: David Ryder / Reuters

Stenger nasjonalparker

Forskerne mener flere land må vurdere å stenge nasjonalparker, reservater og dyrehager. Flere nasjonalparker er allerede stengt for turister og forskere i Kongo og Rwanda.

– Pandemien er kritisk for mennesker. Det er også en potensielt stor trussel mot store aper. Det er mye på spill for dem som står i fare for å bli utryddet, sier Thomas Gillespie ved Emory-universitetet i USA til The Guardian.

Han er en av ekspertene som har skrevet under det åpne brevet, og sier han blant annet frykter at unge mennesker uten symptomer kan ta seg inn i nasjonalparker i Afrika og Asia, og smitte aper uten å vite om det.

De siste rådene fra Verdens naturvernunion (IUCN) er at den fysiske avstanden mellom mennesker og store aper bør økes fra 7 til 10 meter, og at ingen som er syke eller har vært i kontakt med noen som er syke de siste to ukene bør få besøke apene.