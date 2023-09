I den aller første saken ba høyesterettsdommer Alexandre de Moraes om 17 års fengsel for Aecio Pereira (51) .

– De viste fullstendig forakt for republikken, gjennomsyret av uvitenhetens frekkhet, sa dommeren, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Presidentvalget i Brasil i fjor fikk et stygt etterspill. Tilhengere av presidenten som tapte valget, Jair Bolsonaro, angrep institusjonene i hovedstaden Brasilia.

Tusenvis toget mot Kongressbygningen, presidentpalasset Planalto og Høyesterett. De tre bygningene ble stormet og vandalisert.

De åpnet brannhydrantene, skar hull i malerier, knuste vinduer og glassmontere. Ikonisk arkitektur ble skadet. Kunstverk og nasjonalskatter ødelagt.

Skadene er senere anslått til 15 millioner real, rundt 30 millioner kroner.

Kravet fra demonstrantene var at militæret måtte gripe inn. De ønsket å annullere presidentvalget og gjeninnsette Bolsonaro.

I alt 2000 mennesker ble arrestert da politi og militæret tok tilbake kontrollen over bydelen som huser de tre statsmaktene.

Drøyt åtte måneder senere har Høyesterett begynt behandlingen av de første fire straffesakene. Tiltalene om væpnet konspirasjon, voldelig opprør og kuppforsøk mot den brasilianske stat kan gi tiår i fengsel.

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes. Foto: AFP

Et ekko fra USA

Forsvareren til Pereira understreket at hans klient var ubevæpnet. Han hadde sett for seg en fredelig demonstrasjon. Han mener hele saken uansett er en politisk forfølgelse.

Slik selve angrepet i Brasília var et ekko av stormingen av Kongressen i USA, vil altså rettsoppgjøret her inneholde mange av de samme argumentene som etter 6. januar i Washington. For også i Brasil står presidenten som tapte valget sentralt.

Jair Bolsonaro. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Jair Bolsonaro ble kalt tropenes Donald Trump. Han var en alliert av sin amerikanske kollega og delte mange av hans autoritære standpunkt. Heller ikke han ville erkjenne nederlag da han ikke ble gjenvalgt.

Mannen som slo ham, president Lula da Silva, hevder Bolsonaro sto bak, eller i det minste var innblandet i angrepet i Brasília.

Bolsonaro nekter, men adjutanten hans har nylig inngått en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten, melder The Guardian.