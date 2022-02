Ber om at norske John reiser hjem: – Et vanskelig valg

Meldinger om at Russland står klare til å invadere Ukraina når som helst gjør at nordmannen John står overfor et vanskelig valg.

UD ber ham om å komme hjem. Situasjonen i Ukraina er uoversiktelig og kan eskalere uten varsel, skriver de.

Haugenes fra Tvedestrand bor fortiden i Ukraina. I en landsby vest for Kyiv jobber han sammen med samboeren sin.

– Det er et kjempevanskelig valg og situasjon. Samboeren vil ikke rømme fra sin familie, og familien hennes kan ikke reise fra alt de eier og har, sier han.

Han er glad Norge følger de opp, men foreløpig føler han at det ikke er nødvendig.

John Haugenes og samboeren Viktoriia fra Ukraina sier de vil reise til Norge, men valget er tøft. Foto: Privat

– Jeg vurderer mitt eget trusselbilde, og sånn som situasjonen er nå, sover jeg godt. Jeg har gitt UD beskjed om at vi skal reise hjem, men vi er fortsatt usikre på når. Selv om det bryter ut krig i en annen del av Ukraina, så kan det være trygt her, forteller Haugenes videre.

I underkant av 100 nordmenn står som registrerte i Ukraina. Foto: Privat

– Kaos i norske medier

– Bildet vi leser i forskjellige medier er ikke så lett å ta innover seg. I går prøvde vi å sortere hvilken informasjon vi skal tro på. Det er ikke lett med så mye forskjellige, forteller han.

Ifølge Haugenes er norske og utenlandske overskrifter langt mer dystre enn mediene i Ukraina.

– Det er en helt annen ordlyd i de norske avisene enn hva som er i de ukrainske avisene. Norske medier gir et mye mer kaotisk bilde enn hvordan det føles her. Så klart vi prater om det, men hverdagen går som normalt. Livet er like idententisk som for ett år siden.

Evakueringskoffert

Landsbyen hvor de bor er nok ikke det første målet til Russland, sier han. Likevel har de evakueringsplaner.

Sammen med familien til samboeren har de forberedt seg på flere situasjoner ved en invasjon.

En koffert med alt det viktigste gjør at han umiddelbart kan rømme landet ved å kjøre til den polske grensa.

– Vi har hamstret vann og forberedt mat som kan lages uten strøm og gass. Bilen står alltid med full tank og har en koffert klart i gangen i tilfelle vi må komme oss bort raskt, forteller Haugenes.

Kofferten inneholder alt som er nødvendig for flere dager på reisefot. Foto: Privat

UD: Litt under 100 nordmenn i Ukraina

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de har kontakt med i underkant av 100 nordmenn som befinner seg i Ukraina. UD sier det kan være fler da det er frivillig registrering.

De ber samtlige om å reise hjem.

«Situasjonen i Ukraina er uoversiktlig og kan eskalere uten forvarsel. Utenriksdepartementet fraråder derfor alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet», skriver UD i en pressemelding.

Stanser flygning

Søndag melder SAS at de stanser sin ukentlige flygning mellom Norge og Ukrainas hovedstad Kyiv og vil unngå å fly i landets luftrom i dagene framover.

Det opplyser pressesjef i SAS, John Eckhoff, til TV 2 søndag.

– Grunnet situasjonen mellom Russland og Ukraina, og mulig innvirkning på flyplasser og luftrom, sier pressesjefen. Det er en ukentlig avgang mellom Norge og Ukraina.