Ber om arrestordre på ekspresident Park

Meldingen kommer bare dager etter at 65 år gamle Park ble avhørt om korrupsjonsskandalen som førte til at hun ble stilt for riksrett og kastet.

Etter at landets forfatningsdomstol vedtok å avsette presidenten, mistet hun sin immunitet, og påtalemyndigheten sier mandag at den har «konkludert med at det er i tråd med loven å be om en arrestordre».

Bevisforspillelse

– Det er samlet inn mye bevismateriale, men ettersom den siktede nekter for de fleste anklagene, er det mulig at hun kan ødelegge bevis, melder nyhetsbyrået Yonhap og viser til en uttalelse fra påtalemyndigheten. Park er siktet for blant annet korrupsjon og maktmisbruk. Hun har gjentatte ganger sagt unnskyld for skandalen, men nekter for å ha begått noen kriminelle handlinger.

– Den mistenkte brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter. Dette er alvorlige saker, heter det videre i uttalelsen. Det kommer ikke fram om det allerede er levert inn en begjæring om arrestordre.

Nær venn for retten

Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride på prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet. Choi har erklært seg ikke skyldig i henhold til en siktelse som omfatter blant annet maktmisbruk og forsøk på bedrageri.

Den avsatte presidenten var blant landets mest innflytelsesrike konservative politikere og ble valgt inn i nasjonalforsamlingen fem ganger. Hun er datter av Park Chung-hee, som styrte Sør-Korea med jernhånd på 1960- og 1970-tallet.