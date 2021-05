Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bare 800 meter fra huset til Palle Skov på Jylland ligger millioner av mink begravet.

Dyrene ble avlivet i november da statsminister Mette Frederiksen beordret at all mink i Danmark skulle avlives.

Grunnen var frykt for at dyrene spredte mutert koronavirus.

Fredriksen har senere bedt danske minkbønder om unnskyldning, men det som nå skal skje blir neste kapittel striden som har rast i Danmark, siden Frederiksens regjering tok sin kontroversielle avgjørelse. Mange mener den var forhastet.

– Avlys hagefesten

– Jeg tror det blir fryktelig å være her. Jeg tror det kommer til å stinke, sier Palle Skov til Danmarks Radio.

Minkgravene ligger på militært område, men likevel svært nær boliger.

Den lille byen Kølvrå ligger nær en av de to massegravene minkene ble lagt i da de ble avlivet i hui og hast.

Masseavliving av mink på Jylland da NRK besøkte Danmark i november 2020. Du trenger javascript for å se video. Masseavliving av mink på Jylland da NRK besøkte Danmark i november 2020.

Dyrene skal i neste uke graves opp igjen før de skal brennes ved kommunens forbrenningsanlegg.

Miljøetaten har nettopp sendt oppgravingsprosjektet ut på høring og advarer lokalbefolkningen mot stank.

– Jeg ville ikke ha hagefest hvis jeg bodde i Kølvrå i denne perioden. Jeg ville heller ikke henge klær ut til tørk eller ha vinduene åpne, sier Jan Reisz som er leder for miljøetaten i byen til DR.

– Det er en råtten, søtlig og skarp lukt. Og når vi åpner graven, kommer det til å stinke, sier han.

Har lagt seg flat

Statsminister Mette Frederiksen og hennes regjering har fått krass kritikk for den svært forhastede avgjørelsen om å avvlive all mink i Danmark, etter at et mutert virus ble oppdaget i november.

– I hele denne minksaken er det kun truffet uheldige beslutninger. Det har resultert i at man nå skaper enda mer forurensning og ubehag for lokalbefolkningen, sier venstrepolitikeren Thomas Danielsen til DR.

Venstre mener den døde minken kunne ha blitt oppbevart i tanker og blitt brukt til å lage biogass.

Smitteverneksperter mente at minkene måtte ligge seks måneder i jorden for å være sikker på at de ikke er bærere av koronavirus, men dette er Danielsen uenig i. Han mener de kunne ha blitt gravd opp for lengst.

Landbruksminister Rasmus Prehn avviser at man kunne ha gravd dyrene opp tidligere.

Men han og regjeringen har beklaget.

– Jeg tror folk er svært frustrerte og rasende over denne situasjonen. Jeg er også som minister fortvilt over hva vi står overfor. Men jeg har lovet folket at denne minken skal graves opp, sier han.