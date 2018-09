Ber andre land ta hånd om sine IS-fanger

Torsdag overleverte myndighetene i de kurdisk-kontrollerte områdene en sudansk kvinne og hennes en måned gamle baby til en diplomat fra Sudan, skriver AFP.

Ifølge Abdel Karim Omar, som arbeider med utenrikssaker for de kurdiske myndighetene, hadde Sudan bedt om kvinnen ble utlevert til dem.

– Hun ble arrestert 10. januar 2018, anklaget for å være medlem av IS, sier Omar.

Kjemper fortsatt mot IS

Med støtte fra USA og andre land har kurdisk-ledede syriske demokratiske styrker (SDF) kjempet mot IS i to år.

SDF ble dannet i oktober 2015, og blir støttet av en amerikansk-ledet koalisjon som setter inn fly, artilleri og spesialrådgivere.

I løpet av de siste to årene har SDF drevet IS ut av store områder i det nordøstlige Syria, blant annet terrororganisasjonens såkalte hovedstad, Raqqa.

Styrkene kjemper nå for å drive IS ut av de siste landsbyene under jihadistenes kontroll.

Under kampene ved elven Eufrat har SDF tatt flere IS-krigere som fanger, opplyser Abdel Karim Omar.

En sudansk diplomat (t.h.) undertegnet torsdag papirer da en kvinne ble overført til sudansk varetekt. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Har over 500 IS-fanger

Den sudanske kvinnen som ble sendt hjem torsdag var en av få tilfangetatte IS-medlemmer som er sendt hjem.

– Rundt 520 leiesoldater fra IS, 550 kvinner og 1200 barn fra 44 land er fortsatt fanger hos kurderne, sier Omar på en pressekonferanse torsdag.

Omar sier at at myndighetene i området ikke har ressurser til å rehabilitere så mange fanger.

De vil stille syriske fanger for retten, men ikke utlendinger. Kurderne vil heller ikke henrette noen av fangene ettersom de ikke praktiserer dødstraff.

Så langt er bare mellom 50 og 60 fanger tatt tilbake av sine hjemland, inkludert kvinner og barn.

Russland og Indonesia er blant landene som har tatt i mot IS-familier.

– Fare for verdenssamfunnet

Nå krever kurderne at også andre land tar imot sine fanger, noe mange land ifølge BBC har vært skeptiske til.

De kurdiske myndighetene advarer nå om at de mange fangene er en fare for en hele verdenssamfunnet, fordi de kan komme til å rømme.

– Vi kan ikke bære denne byrden alene. Dette problemet er ikke noe mindre farlig enn IS-staten, sier Omar.

Han sier at hvis andre land ikke vil ta imot fangene, må kurderne gjennomføre «andre tiltak» uten at han spesifiserte nærmere hva han mente.