Tyfonen som var kategorisert «svært kraftig» hadde allerede før den traff land gitt betydelige konsekvenser.

Japans Grand Prix i Formel 1 var avlyst. Det samme var flere store rugbykamper og over 1.900 fly ble innstilt. Også tog og T-banesystemet ble stengt i påvente av stormen.

Bilfabrikantene Toyota og Honda hadde stengt sine fabrikker og supermarkeder hadde tomme hyller etter at mange innbyggere hadde sikret seg med forsyninger fredag.

Ichihara i Chiba er allerede hardt rammet av tyfonen Hagibis. Foto: STR / AFP

Treffer Tokyo

Japan rammes av omlag 20 tyfoner hvert år, men myndighetene frykter at dette kan bli den verste på 60 år.

Hagibis er ventet å treffe Tokyo lørdag kveld med kraftig vind på opptil 60 meter per sekund og med ekstreme mengder regn, advarer Japan Meteorological Agency (JMA).

Ifølge varslingssystemet er tyfonen den første til å være i kategorien «svært sterk» som vil treffe fastlandet rundt Tokyo siden systemet ble innført i 1991. Det er ventet en halv meter regn på 24 timer.

– Hagibis er en uvanlig stor storm som er ventet å bringe med seg brutale vinder og voldsomme bølger, uttalte JMA.

Forberedelsene har pågått i flere dager. Her forsøker man å forhindre at regnvannet kommer inn i butikker i Shinagawa i Tokyo. Foto: ODD ANDERSEN

En person død

Flere timer før den verste delen av stormen var kommet inn over land ble det første dødsofferet registrert i Chiba, øst for Tokyo. Mannen kjørte en liten lastebil og ble sendt til sykehus etter at han ble funnet, men ble erklært død ved ankomst.

I samme område var strømmen gått flere steder. Chiba ble også rammet av kraftig tyfon i september.

Midt på dagen var 1,64 millioner menneske oppfordret til å evakuere seg fra de områdene som ventelig blir kraftigst berørt. Særlig eldre, handikappede og foreldre med små barn er oppfordret til å forlate områdene tidlig.