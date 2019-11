Netanyahu er den første sittende statsministeren i Israel som blir tiltalt i en straffesak.

Forholdene som tiltalepunktene omfatter, gjelder tre separate saker, omtalt som Sak 1000, Sak 2000 og Sak 4000.

Israelsk politi har i flere år etterforsket Netanyahu og hans kone Sarah for korrupsjon.

Anklagene har blant annet handlet om at de to urettmessig skal ha tatt imot gaver som smykker, sigarer og champagne til en verdi av mange hundretusener fra den australske milliardæren James Packer og Hollywood-produsenten Arnon Milchan i bytte mot politiske tjenester.

I tillegg skal Netanyahu ifølge anklagene ha betalt medieeiere for å ha publisert positive nyheter om ham.

– Det er ulik alvorlighetsgrad i sakene han er tiltalt for. Det mest alvorlige er han har forsøkt å bytte til seg politiske tjenester for å få tilgivende og positiv omtale i media og har misbrukt sitt embete og stilling, sier Marte Heian-Engdal ved NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning, til NRK.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit kunngjør tiltalen mot sittende statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Ammar Awad / Reuters

Står fortsatt sterkt

Riksadvokat Avichai Mandelblit har tidligere anbefalt at statsministeren tiltales, men Netanyahu skulle få mulighet til å forsvare seg før beslutningen ble tatt.

Netanyahu nekter for å ha gjort noe galt. På en tv-sendt pressekonferanse etter at tiltalen ble kjent, sa han at landet var vitne til et kupp mot ham.

– Politiet er ikke hevet over loven. Tiden er inne for å etterforske etterforskerne, sa den sittende statsministeren.

Han hevder at tiltalen er bygget på falske anklager og en systematisk «farget» etterforskning. I tillegg til at hele saken er politisk motivert.

– Netanyahu har en utrolig sterk stilling i partiet og landet. Han har klart å gjøre tiltalen og saksgangen til en form for heksejakt: at pressen, rettsvesenet og den politiske venstresiden er imot ham, at det foreligger et komplott. Slik har han greid å så tvil om grunnlaget for tiltalen, sier Marte Heian-Engdal.

I sommer ble hans ektefelle Sarah Netanyahu dømt til å betale bot og erstatning for misbruk av offentlige midler.

Netanyahu, som har vært statsminister i 13 år, har frem til nå sagt at han ikke vil trekke seg, selv om han skulle bli tiltalt. Det er heller ingen lovbestemmelse som pålegger ham å gjøre det.

– Det finnes ingen presedens fordi ingen sittende statsminister har blitt tiltalt før. Nøkkelen ligger vel i om partiet Likud kan holde ut med en kandidat som er så omstridt, sier Marte Heian-Engdal.

Begynnelsen på slutten?

Spørsmålet om Netanyahu-epoken er over i israelsk politikk, er imidlertid vanskelig å svare på, selv for Israel-eksperter.

– Vi skal aldri si aldri med Benjamin Netanyahu. Men han er nok et steg nærmere til å miste sin posisjon i israelsk politikk, sier Marte Heian-Engdal og legger til:

– Det er også en veldig alvorlig dag for det israelske demokratiet og for det israelske politiske systemet og for staten.

Skulle Netanyahu bli dømt, risikerer han 10 år i fengsel for bedrageri og bestikkelser og 3 år for maktmisbruk.

Letingen etter en regjering

Tiltalen mot Benjamin Netanyahu bidrar til mer kaos i en allerede kaotisk situasjon i Israel,

Netanyahu leder for tiden et forretningsministerium mens det pågår forhandlinger om å danne en ny regjering etter valget i midten av september.

I forrige måned måtte Netanyahu gi opp forsøket på å få på plass en samlingsregjering.

Oppdraget gikk videre til opposisjonsleder Benny Gantz, men onsdag denne uken måtte han også gi opp.

Nå har president Reuven Rivlin bedt nasjonalforsamlingen Knesset om å finne en ny statsminister for å unngå et tredje valg på under ett år.