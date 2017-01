Benekter plan om Putin-møte på Island

– Trump er ute etter å nullstille forholdet til den russiske regjeringen. Sannsynligvis på Island, hevder den britiske avisen. Det blir kategorisk avvist fra Trump sin talsmann Sean Spicer på Twitter søndag morgen.

– Ikke sant. Denne meldingen er 100 prosent falsk, skriver han.

Oppgir ikke kilder

Ifølge The Times skal Trump og apparatet rundt ham ha opplyst britiske myndigheter om at planen er å igangsette arbeidet med en avtale for å begrense atomvåpen.

Videre skriver de at Trump nå ønsker å nullstille USAs forhold til Russland, slik daværende president Ronald Reagan gjorde da han møte Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov i Reykjavík i 1986.

Uten å oppgi kilder, skriver avisen at Russland er innstilt på å gå med på møtet. Islandske myndigheter har imidlertid ikke fått noen henvendelser fra Trump.

– Den islandske regjeringen har ikke mottatt noen forespørsel angående dette. Hvis myndighetene i Washington kommer med en formell forespørsel til den islandske regjeringen om å organisere et møte i Reykjavík, vil vi se positivt på dette og gjøre det til vårt bidrag for å forbedre forholdet mellom USA og Russland, husk møtet i Höfdi i 1986, opplyser landets utenriksminister Gudlaugur Thor Thordarson.

Beundring for Putin

Trump har tidligere uttrykt beundring for Putin og kun motvillig akseptert amerikansk etterretnings konklusjon om at russiske myndigheter skal ha stått bak hackingen av det amerikanske valget.

I et intervju med Wall Street Journal fredag signaliserte den påtroppende presidenten at han raskt vil gå i gang med å bedre forholdet til sin russiske motpart Vladimir Putin når han tiltrer som president.

– Hvis du går overens med Russland og de virkelig hjelper oss, hvorfor vil noen sanksjonere mot noen som gjør virkelig bra ting, sier Trump til avisen.

Trump sier også at han er åpen for å møte president Vladimir Putin etter innsettelsen i USA.

– Jeg har forstått det slik at de ønsker å møte meg, og det er helt greit for meg.