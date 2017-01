Bellona må stenge St. Petersburg-kontoret

– Kontoret er definert som en utenlandsk agent, sier lederen for kontoret, Aleksander Nikitin, til radiostasjonen Moskvas Ekko.

Bellonas arbeid i Russland ledes fra St. Petersburg.

Ifølge justisdepartementet definisjon er Bellona finansiert av utenlandske organisasjoner. En annen grunn til denne klassifiseringen kan være at departementet mener miljøorganisasjonen driver politisk aktivitet i strid med gjeldende lover og regler.

– Uholdbart

– Dette er en uholdbar situasjon, sier Nikitin. Han sier arbeidet nå trolig må ledes fra Norge. Det samme skjedde med organisasjonens kontor i Murmansk for to år siden.

Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona, sa da at rommet for frivillige organisasjoner har blitt stadig vanskeligere de siste årene.

Nikitin sier at de har vært klar over at russiske myndigheter har jobbet med å undersøke Bellonas aktiviteter i landet. Samtidig har organisasjonen stor anerkjennelse av russiske myndigheter og har vært involvert i kampanjer, blant annet i forbindelse med kildesortering.

Russiske myndigheter innførte i 2012 en lov som sier at organisasjoner som driver politisk arbeid og finansieres fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Både urfolksorganisasjoner, Nordisk ministerråd, organisasjoner som overvåker valg og flere menneskerettighetsgrupper er rammet av loven – en lov som internasjonalt blir kritisert for å strupe sivilt samfunn i Russland.