Belgias kongepar vart møtt med fanfare og raud løpar på rullebanen i Kinshasa. Den varme mottakinga er ein grell kontrast til korleis tidlegare belgiske kongar oppførte seg mot det kongolesiske folk.

Sjølv om det har gått 62 år sidan Kongo fekk bli eit fritt land, så er det framleis mange kongolesarar som meiner Belgia aldri har sagt ordentleg unnskyld for landets handlingar i Kongo.

Men så er det også den mørke fortida som har fått kong Philippe og dronning Mathilde til å reise til Kongo.

Kong Philippe vart møtt av staseleg musikk, raud løpar og ei jublande folkemengde då han landa i Kinshasa tysdag denne veka. Foto: ARSENE MPIANA / AFP

Håper på eit ordentleg «unnskyld»

Nede på rullebanen var det ein smilande Felix Tshisekedi som tok mot dei kongelege. Det er han, som Kongos president, som har invitert på statsbesøk. Det gjorde han etter at han som heilt fersk president fekk eit gratulasjonsbrev frå Kong Philippe i 2020.

I brevet stod det at han var lei seg for Belgias mange brotsverk i Kongo. Men han kom ikkje med ei offisiell unnskyldning, og i Kongo håper mange at han vil kome med det denne veka.

– Som kongolesar seier eg gjerne «velkommen til Den demokratiske republikken Kongo, din majestet». Men denne gongen må han ha mot til å seie unnskyld til det kongolesiske folk, sa Antoine Roger Lokongo til Reuters før kongeparet landa i Kongo.

Lokongo underviser i historie ved Joseph Kasa-Vubu-universitetet i Kongo, og i Kongos historiebøker manglar det ikkje på forteljingar om ei brutal belgisk kolonimakt.

Mange afrikanarar ofra mykje for sine kolonimakter under andre verdskrig. Av dei kongolesarane som kjempa for Belgia er det berre 100 år gamle Albert Kunyuku som framleis lever. Denne veka fekk veteranen medalje for sin innsats for det europeiske landet. Foto: JUSTIN MAKANGARA / Reuters

Slaveri, vald, drap og gummi

Belgia blir skulda for å ha forsøkt å påverke kongolesisk politikk til sin eigen fordel dei første åra landet var sjølvstendig. Dei vert også skulda for å vere rasistiske og diskriminerande som kolonimakt.

Men dei mest brutale skuldingane ligg lengre bak i tid. Og spesielt i perioden frå 1885 til 1908. Då vart Den demokratiske republikken Kongo, som er cirka like stort som heile Vest-Europa, styrt av kong Leopold.

Kong Leopold sitt ettermæle er dårleg. Veldig dårleg. Fleire gonger har det blitt tagga på ein statue av han i Brussel. Her står det «Unnskyld», med klar referanse til at Belgia må seie unnskyld for kongens brutale framferd i Kongo. Foto: THIERRY ROGE / AFP

Kongen var ikkje særleg interessert i å bygge stat og skape utvikling. Han ville utnytte ressursane, deriblant dei menneskelege ressursane, som var i Kongo.

Nettleksikonet Britannica er ein av mange kjelder som seier at ein aldri vil kunne vite eksakt kor mange som vart drepne under Kong Leopolds regime, men at det vanlegaste anslaget er at 10 millionar liv gjekk tapt.

Vilkårlege drap, vald, trugslar og tvangsarbeid var vanleg. Og eit stort tal kongolesarar vart utnytta som slavar. Ofte for å hente ut gummi, som var ein ettertrakta ressurs på slutten av 1800-talet.

Millionar av kongolesarar opplevde stor mangel på mat, og mange døde dermed av sjukdommar som ikkje ville vore livsfarlege om dei ikkje var underernærte.

– Eg trur at ein nokre gonger, for å kunne klare å skape ei god framtid, er nøydde til å stå ansikt til ansikt med fortida, sa Belgias statsminister, Alexander De Croo, før han skulle reise til Kongo og vere del av statsbesøket der.

I Kongo vart ein statue av Kong Leopold fjerna allereie i 1961. Foto: AP

Leverer tilbake tjuvegods og ei tann

Med seg til Kongo har det belgiske følget fleire ting som har stor symbolsk verdi. Dei hadde med ei kongolesisk maske, som vart frakta til Belgia under kolonitida. Men også ei tann som tilhøyrer ein avdød kongolesar.

Det er Patrice Lumumba si tann. Han vart drepen i 1961. Deretter vart liket gravlagd, graven opp att, partert og lagt i syre.

Dermed vart Lumumba sitt lik oppløyst, men ein liten bit finst framleis.

For 40 år etterpå stod Gérard Soete fram og fortalde om korleis Belgia spelte ei rolle i drapet på Lumumba. Den tidlegare politibetjenten sa at han hadde teke med ei av Lumumbas tenner som eit slags «jakttrofé».

Tanna hamna seinare i hendene til belgiske styresmakter, fordi dei henta den ut frå huset til Soetes dotter.

No, 60 år etter, får familien til frigjeringshelten Lumumba tilbake tanna.

– Når me får tilbake ein del av han. Av kroppen hans. Så kan me avslutte sorgprosessen og komme oss vidare. Det er ei lindring for oss, seier sonen, Roland Lumumba, til Politico.

Mange europeiske land sit på gamle, historiske gjenstandar frå Afrika. Mange afrikanarar meiner at desse gjenstandane vart stolne under kolonitida og ønskjer dei tilbake. Kong Philippe hadde med seg ei kongolesisk maske på flyet til Kongo. Foto: ARSENE MPIANA / AFP

Lumumba hadde fronta kampen mot det belgiske kolonistyret, og optimismen var stor då kampen vart krona med sjølvstende. Men kort tid etter at Kongo hadde blitt eit fritt land, så hamna Lumumba oppi ein maktkamp. Kort tid etter vart han frakta til utbrytarregion Katanga, der han vart torturert og til slutt avretta.

Ei belgisk etterforsking i 2001 kom fram til at belgiske embetsfolk var delaktige i at Lumumba vart frakta til Katanga. Etterforskinga konkluderte med at Belgia hadde eit moralsk ansvar, men ikkje eit juridisk ansvar.

No ønskjer Belgia og Kongo å sjå framover, med håp om å betre samarbeidet.

– Vi gløymer ikkje fortida, men vi ser framover, sa talsmann for den kongolesiske regjeringa, Patrick Muyaya, då Kongo tidlegare denne veka kunngjorde at Belgia og Kongo no skal starta eit «nytt partnarskap».