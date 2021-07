Belgia innleder etterforskning for uaktsomt drap etter flomkatastrofen

Påtalemyndigheten i Liège i Belgia innledet onsdag 28. juli en etterforskning.

Målet er å se om noen har begått grove feil eller forsømmelser som ledet til at minst 37 personer mistet livet i oversvømmelsene tidligere i juli. Det skriver radiokanalen RTL.

Saken etterforskes foreløpig som uaktsomt drap.

– Vi vil med denne etterforskningen bringe sinnsro til ofrenes familier, sier påtalemyndigheten til RTL.

KONGELIG BESØK: Kong Philippe og dronning Mathilde går gjennom en oversvømt gate i Pepinster i Belgia, fredag 16. juli. Foto: Francois Walschaerts / AFP

Gransker varslingssystem og demninger

Store oversvømmelser ble utløst av historiske nedbørsmengder flere steder i Europa i løpet av juli. I storbyen Liège måtte 200.000 evakueres 15. juli, i frykt for at elven Meuse skulle renne over. Tusenvis av hus er ubeboelige, og minst 37 personer mistet livet bare i Belgia.

I ettertid har det blitt rettet fokus på om systemet for varsling av uvær fungerte som det skulle, og om innbyggerne i de rammede områdene burde ha blitt evakuert tidligere.

Et annet tema er hvor vidt demningene rundt elvene har blitt åpnet på riktig måte. Det gjelder for eksempel en demning ved byen Eupen, nordøst i landet.

De belgiske påtalemyndigheten har en lav terskel for å innlede etterforskninger, og det er langt ifra sikkert at noen vil tiltales, skriver SVT.

LYTTER: Belgias statsminister lytter til en innbygger i byen Rochefort etter de store ødeleggelsene fra flommen. Foto: John Thys / AFP

– Vil ikke ha noen heksejakt

Tidligere denne uken ba også det politiske partiet Centre démocrate humaniste (CDH) om at et parlamentsutvalg skal granske flomkatastrofen.

– Vi vil ikke ha noen heksejakt, men håper å kaste lys på denne katastrofen, sier partiet i en uttalelse.

Også flere grupper belgiske borgere vurderer å innlede et søksmål mot staten for å ha mislykkes i å beskytte dem, skriver The Guardian.