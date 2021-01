Bekymring over trusler før riksrettssak mot Trump

Natt til tirsdag, norsk tid, skal lederen i Representantenes hus Nancy Pelosi overlevere tiltalen mot USAs tidligere president Donald Trump. Han er tiltalt for oppvigleri til opprør etter stormingen av Kongressen.

Trusler på nett

Nå forteller en anonym offentlig ansatt til nyhetsbyrået AP om trusler. De fleste er fremsatt på nett og i chattegrupper og varierer i innhold og alvor, forteller vedkommende.

Det har blant annet vært diskutert muligheten for å angripe når tiltalen bæres fra Kongressen til Senatet. Der skal representanten Jamie Raskin lese tiltalen høyt.

Demokraten Jamie Raskin skal lese opp tiltalen mot Donald Trump. Foto: Pool / Reuters

Ifølge AP har Kongressen allerede begynt å planlegge for sikkerhetstiltak når prosessen skal begynne i februar. De frykter voldelige protester slik det man så da Kongressen ble stormet i begynnelsen av januar.

Kapitolpolitiet skal ha bedt om at soldatene som ble sendt til Washington D.C. i forbindelse med presidentinnsettelsen blir værende i byen.

I Senatet er politikere fra begge partier enige om at saken kan behandles raskt. Senatslederne er enige om at både de og Trumps advokater skal få to uker til å forberede seg.

Flere republikanere tviler

Men nå uttrykker flere og flere republikanske senatorer motvilje mot saken. Dermed kan det bli vanskelig for demokratene å samle de minst 17 republikanerne de trenger for en fellende dom.

Flere mener det er i strid med grunnloven å stille en privatperson for riksrett, mens andre argumenterer med at saken bare vil øke splittelsen blant amerikanerne. Dette er første gang en tidligere president blir stilt for riksrett.

Donald Trump har vært stilt for riksrett en gang tidligere. Da ble han frikjent. Foto: Nicholas Kamm / AFP

– Jeg synes saken er dum. Jeg mener den virker mot sin hensikt. Vi har allerede et flammende bål i dette landet, og det er som å helle en masse bensin på bålet, sier Marco Rubio.

Han erkjenner likevel at Trump, som oppfordret tusener av tilhengere til å marsjere mot Kongressen for å protestere mot at valgseieren til Joe Biden ble godkjent, bærer noe av ansvaret.

Men å rote opp i det igjen ville ikke være bra for landet, mener han.

Fakta om riksrettsprosessen mot Donald Trump Ekspandér faktaboks Mandag 25. januar sender Representantenes hus riksrettstiltalen mot Donald Trump, som var USAs president fram til 20. januar, til Senatet.

Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale. Samtlige 222 demokrater og 10 av 211 republikanere stemte for.

Rettssaken i Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker, ventes å starte 9. februar.

Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

I øyeblikket har Demokratene og Republikanerne 50 senatorer hver.

Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet.

Det forutsetter at minst 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke Republikaneres leder i Senatet, Mitch McConnell, skulle stemme for.

Donald Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet. (Kilde: NTB)

Romney kan stemme for, McConnell vet ikke

Men Mitt Romney, som har vært svært kritisk til Trump, sier at de fleste grunnlovseksperter mener en sak mot en ekspresident ikke er grunnlovsstridig.

Romney, den eneste republikanske senatoren som stemte for å dømme Trump i den første riksrettssaken i fjor, antydet overfor CNN at han kan komme til å stemme mot Trump igjen.

Han sa at «den oppviglingen som Trump anklages for, og som vi så selv, er et forhold som omfattes av riksrett. Hvis ikke, hva er da et slikt forhold?»

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har sagt at han ikke har bestemt seg for hvordan han vil stemme.

Les Urix forklarer: Dette skjer i riksrettssaken

Biden opptatt med sitt

Biden selv holder seg unna riksrettssaken. Han er mest opptatt av at Trump blir fortid, og av å komme raskt i gang med å bekjempe koronaviruset og gjenopplive en stagnerende økonomi.

Bidens talskvinne Jen Psaki sier at Biden mener det er helt opp til Senatet og Kongressen å bestemme hvordan de vil stille Trump til ansvar.