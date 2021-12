Bekymret for skitten, fransk valgkamp

Mens president Emmanuel Macron forbereder lanseringen av seg selv for en ny femårsperiode som Frankrikes president, har ektefelle Brigitte havnet midt i den gryende valgkampanjen.

Politianmelder påstandene

I sosiale medier og på nettsider der konspirasjoner er den store interessen, blir det hevdet at førstedamen var født som mann. til tross for at hun har satt tre barn til verden, er påstanden at hun er kjønnsoperert. Under en hashtag med hennes opprinnelige etternavn, publiseres bilder og bildemontasjer som skal underbygge ryktene. På Twitter er titusener av meldinger der emneknaggen er brukt.

Nå skriver franske medier at Brigitte Macron vil politianmelde påstandene som transfobiske. Det bekrefter advokaten hennes, Jean Ennochi, overfor avisen Liberation

Blant de som er ivrigst på å dele denne historien er president Macrons motstandere på ytre høyre, folk som støtter de gule vestene og folk som er motstandere av helsepolitikken til myndighetene, skriver avisen.

Nei, Brigitte Macron er ikke en mann, står det i denne avisoverskriften. Foto: Skjermbilde

Frykter en skitten valgkamp

– Dette er et godt eksempel på hvordan man prøver å påvirke en valgkamp ved å så tvil blant velgerne om hvem Macron egentlig er. Man angriper ikke bare partiprogrammet eller kandidaten, men hans familie, i dette tilfellet hans kone.

Det sier Franck Orban til NRK Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og programleder i podkasten «Frankrike forklart».

Orban tror det kan bli vanskelig å stanse slike forsøk på å spre falske nyheter.

– Alle fornuftige mennesker bør bruke etablerte medier. De vil ikke kunne bli påvirket i samme grad som de som bruker alternative og sosiale medier der kvalitetssikringen er veldig lav. Der hvem som helst kan si hva som helst, sier han.

Han mener at kvaliteten på informasjonen blir helt sentral i valgkampen, akkurat som den var i den amerikanske valgkampen i 2016.

Den fabrikerte historien om Brigitte Macron viser tydelig at det er grunn til å frykte at valgkampen skal bli overskygget av ærekrenkende konspirasjonsteorier, skriver Le Monde.

Polarisering skremmer

En bekymring Orban deler. Selv om den offisielle valgkampen ikke er begynt er han allerede urolig over det han har sett.

Franck Orban synes polariseringen i den franske valgkampen er skremmende. Foto: Skjermbilde

– Det vi har sett hittil er veldig skremmende. Vi har sett en veldig polarisering. Ytre høyre og ytre venstre prøver å gjøre dette til et valg mellom det radikale og det moderate. De har en felles interesse av å gjøre dette til et slags eksistensielt valg som handler om Frankrikes framtid, sier han.

«Skyter» mot politiske motstandere

En annen historie beskriver også de steile frontene mellom de politiske frontene. En video har dukket opp der to menn skyter mot fiktive mål. Mennene, som angivelig støtter ytre-høyre-kandidaten Eric Zemmour, sier de skyter mot folk på venstresiden.

– I dag skal vi trene på å drepe Garrido. Hun er en hårete og glupsk purke, så vi trenger store patroner, sier den ene.

Raquel Garrido er advokat og medlem i la France Insoumise, et parti på venstresiden av politikken. Sammen med partifellen Alexis Corbière, som også blir omtalt i videoen, har hun politianmeldt dødstruslene.

Raquel Garrido har politianmeldt mennene i videoen som truer henne. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Eric Zemmour, lanserte seg selv og sitt parti i høst. Han har selv sammenlignet seg med USAs tidligere president Donald Trump. Franck Orban mener Zemmour har lært mye av amerikaneren.

– Inspirert av Trump

– Zemmour legger ikke skjul på at han er inspirert av Trump til å føre en valgkamp som skal splitte, splitte, splitte. Det gjør han bevisst. Han har lært at det kan gjøre terskelen for å komme til andre valgomgang lavere.

Foreløpig er det helt åpent hvilke to kandidater som ligger an til å vinne første valgomgang i presidentvalget. Bakgrunnen for det er kombinasjonen av mange kandidater og det som ser ut til å bli en ganske dårlig valgoppslutning.

Dermed kan en enkeltkandidat med relativ lav oppslutning klare å komme videre til annen runde. Rundt 16 prosent av stemmene kan være nok, forklarer Orban.

– Det blir en farlig valgkamp når inngangsbilletten er så lav, sier han.

Eric Zemmour hilser på velgere på et vingård øst i Frankrike. Foto: Jean-Francois Badias / AP

Flere jokere

Eric Zemmour blir betegnet som en av jokerne i dette spillet. Men det er flere, den største er kanskje koronapandemien.

Hvis koronareglene i Frankrike blir strenge, kan det blant annet gjøre det vanskelig for kandidatene å reise ut og treffe velgere. Da vil mye av valgkampanjen foregå i de tradisjonelle mediene, i TV- og radio-sendinger, og ikke minst: I sosiale medier.

Orban tror det kan komme til å avgjøre mye i dette valget.

– Hvis krisen blir håndtert forsvarlig, vil det lette gjenvalget for Macron. Hvis det kommer helt ut av kontroll. ja, det er helt åpent, avslutter han.